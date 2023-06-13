Diablo 4 собрала 666 миллионов долларов за 5 дней - лучший запуск в истории Blizzard ©

Activision с гордостью сообщает, что Diablo 4 стала лучшим запуском в истории Blizzard. Возвращение в Санктуарий принесло компании "дьявольскую" цифру в 666 миллионов долларов всего за пять дней.



Согласно пресс-релизу Activision, Diablo IV показала самую прибыльную неделю в году. Герои Санктуария, мира, в котором происходят события Diablo, уже отыграли более 276 миллионов часов, что эквивалентно 30 000 лет.

От имени Blizzard мы хотим поблагодарить миллионы игроков по всему миру, которые погружаются в Diablo IV. Diablo IV - это результат совместной работы наших невероятных команд, которые создают и поддерживают игры, определяющие жанр, строят легендарные миры и вдохновляют на воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Мы польщены таким откликом, гордимся командой и стремимся прислушиваться к мнению наших игроков, чтобы Diablo и в последующие годы превосходила ожидания.

За время существования игры игроки убили 276 миллиардов демонов, что эквивалентно почти 35-кратному населению Земли. Игроки потерпели поражение более 316 миллионов раз... более 5 миллионов раз от рук Мясника. Однако они умирают не в одиночку: игроки создавали партию с друзьями более 166 миллионов раз. Кроме того, 163 игрока достигли наивысшего уровня в хардкорном режиме, где смерть перманентна.



Когда игроки не играют в Diablo, они смотрят ее на стриминговых платформах: с 1 по 9 июня Diablo IV была игрой № 1 на твиче в раннем доступе, побив рекорды Blizzard по количеству часов, проведенных в потоковом режиме, и часов, просмотренных за аналогичный период времени.