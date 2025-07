Diablo 4 выйдет в Китае после одобрения правительства

Вышедшая на рынок с 1 июня 2023 года, Diablo 4 выделяется как один из последних крупных релизов Blizzard Entertainment, которая столкнулась с трудностями в поддержании активности игроков.

Однако совсем скоро ожидается всплеск активности, поскольку игра наконец-то выходит в Китай после одобрения Национальной администрации по делам печати и издательств.

Diablo 4 стала одной из семи иностранных игр, одобренных в июле, наряду со 127 китайскими играми. За год было одобрено рекордное количество иностранных игр — 62.

Blizzard возобновила сотрудничество с NetEase, чтобы вернуть в Китай такие игры, как World of Warcraft и Diablo Immortal, в 2024 году. Такие игры, как Hearthstone, World of Warcraft и Diablo, чрезвычайно популярны на китайском рынке: ожидается, что к 2024 году в World of Warcraft вернутся более 2 миллионов игроков.

В любом случае, Blizzard и NetEase пока не объявили официальную дату выхода Diablo 4 в Китае.