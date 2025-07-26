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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 547 оценок

Diablo 4 выйдет в Китае после одобрения правительства

monk70 monk70

Вышедшая на рынок с 1 июня 2023 года, Diablo 4 выделяется как один из последних крупных релизов Blizzard Entertainment, которая столкнулась с трудностями в поддержании активности игроков.

Однако совсем скоро ожидается всплеск активности, поскольку игра наконец-то выходит в Китай после одобрения Национальной администрации по делам печати и издательств.

Diablo 4 стала одной из семи иностранных игр, одобренных в июле, наряду со 127 китайскими играми. За год было одобрено рекордное количество иностранных игр — 62.

Blizzard возобновила сотрудничество с NetEase, чтобы вернуть в Китай такие игры, как World of Warcraft и Diablo Immortal, в 2024 году. Такие игры, как Hearthstone, World of Warcraft и Diablo, чрезвычайно популярны на китайском рынке: ожидается, что к 2024 году в World of Warcraft вернутся более 2 миллионов игроков.

В любом случае, Blizzard и NetEase пока не объявили официальную дату выхода Diablo 4 в Китае.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
veleswer

живу в Китае 15 лет , играю в diablo 4 уже 3 год ) игру легко купить в стим ,наличие китайских игроков аж тормозят сервера ,их очень много. этот пост вброс

8
Fedaykin
6
Costollom

Ждем запрета в РФ за сатанизм?..

4
Sneaky Pete

Так игра же про борьбу с сатанизмом как раз. Там же демонов убивают.

5
Costollom Sneaky Pete
Там же демонов убивают.

Некроманты...

2
Raphtallia Costollom

Лучше всего врага бить его-же оружием.

3
Алекс Рейлор
ожидается, что к 2024 году в World of Warcraft вернутся более 2 миллионов игроков

На дворе как бы уже 7 месяц шагает 2025 год.

3
J a r v i s

А разве китайцы не могли просто поменять регион а Стиме, купить игру и играть с VPN'ом? Зато сейчас будут играть в зацензуреную версию.

2
vertehwost

Обычного их за подобное резиновыми палками массируют

3
Raphtallia

Да это вброс. Все они играют и покупают.

5
Niphestotel

Зачем впн, там не так жестко как у нас, просто другой регион, если зайти на сайт хеллтайд, в рейтинговой таблице не мало китайцев

Pastoral

Это что сначала правительство поиграет оценит , а потом решат давать детям или нет..