Diablo 4 выйдет в Китае после одобрения правительства

Вышедшая на рынок с 1 июня 2023 года, Diablo 4 выделяется как один из последних крупных релизов Blizzard Entertainment, которая столкнулась с трудностями в поддержании активности игроков.
Однако совсем скоро ожидается всплеск активности, поскольку игра наконец-то выходит в Китай после одобрения Национальной администрации по делам печати и издательств.
Diablo 4 стала одной из семи иностранных игр, одобренных в июле, наряду со 127 китайскими играми. За год было одобрено рекордное количество иностранных игр — 62.
Blizzard возобновила сотрудничество с NetEase, чтобы вернуть в Китай такие игры, как World of Warcraft и Diablo Immortal, в 2024 году. Такие игры, как Hearthstone, World of Warcraft и Diablo, чрезвычайно популярны на китайском рынке: ожидается, что к 2024 году в World of Warcraft вернутся более 2 миллионов игроков.
В любом случае, Blizzard и NetEase пока не объявили официальную дату выхода Diablo 4 в Китае.
живу в Китае 15 лет , играю в diablo 4 уже 3 год ) игру легко купить в стим ,наличие китайских игроков аж тормозят сервера ,их очень много. этот пост вброс
Ждем запрета в РФ за сатанизм?..
Так игра же про борьбу с сатанизмом как раз. Там же демонов убивают.
Некроманты...
Лучше всего врага бить его-же оружием.
На дворе как бы уже 7 месяц шагает 2025 год.
А разве китайцы не могли просто поменять регион а Стиме, купить игру и играть с VPN'ом? Зато сейчас будут играть в зацензуреную версию.
Обычного их за подобное резиновыми палками массируют
Да это вброс. Все они играют и покупают.
Зачем впн, там не так жестко как у нас, просто другой регион, если зайти на сайт хеллтайд, в рейтинговой таблице не мало китайцев
Это что сначала правительство поиграет оценит , а потом решат давать детям или нет..