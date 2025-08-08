Глава разработки Diablo 4 Род Фергюссон покидает Blizzard

Diablo 4 уже несколько месяцев испытывает серьёзные проблемы. Игроки выражают недовольство отсутствием свежего контента, недостаточным количеством обновлений и задержками в разработке. Несмотря на обещания Blizzard улучшить игру, терпение сообщества на исходе.

И вот, компания получила новый удар: Род Фергюссон, бывший руководитель серии Diablo, покидает компанию. После пяти лет работы над самыми важными играми серии, разработчик решил покинуть Blizzard и Microsoft. Его решение знаменует собой смену курса одной из важнейших франшиз в истории видеоигр.

Род Фергюссон был ключевой фигурой в будущем Diablo, контролируя всю вселенную. Будучи руководителем бренда, он отвечал за Diablo 4, Reaper of Souls на консолях, ремастер Diablo 2 и мобильную Diablo Immortal. Его уход знаменует собой значительный сдвиг для команды и всего сообщества фанатов.

В своем заявлении Род Фергюссон написал:

После пяти лет разработки серии Diablo, охватывающих четыре крупных релиза, мне пора покинуть Blizzard/Microsoft с мечом в руке и посмотреть, что будет дальше. Команды настроены на успех, и нас ждёт захватывающий список релизов. Я невероятно горжусь тем, что мы создали вместе, и с нетерпением жду того, что ждёт Diablo и меня в будущем.

К сожалению, у игроков нет особых оснований для оптимизма. Diablo 4 не получила крупного дополнения в 2025 году, и Blizzard подтвердила, что долгожданное дополнение не выйдет до 2026 года.