Глава разработки Diablo 4 Род Фергюссон покидает Blizzard

Diablo 4 уже несколько месяцев испытывает серьёзные проблемы. Игроки выражают недовольство отсутствием свежего контента, недостаточным количеством обновлений и задержками в разработке. Несмотря на обещания Blizzard улучшить игру, терпение сообщества на исходе.
И вот, компания получила новый удар: Род Фергюссон, бывший руководитель серии Diablo, покидает компанию. После пяти лет работы над самыми важными играми серии, разработчик решил покинуть Blizzard и Microsoft. Его решение знаменует собой смену курса одной из важнейших франшиз в истории видеоигр.
Род Фергюссон был ключевой фигурой в будущем Diablo, контролируя всю вселенную. Будучи руководителем бренда, он отвечал за Diablo 4, Reaper of Souls на консолях, ремастер Diablo 2 и мобильную Diablo Immortal. Его уход знаменует собой значительный сдвиг для команды и всего сообщества фанатов.
В своем заявлении Род Фергюссон написал:
После пяти лет разработки серии Diablo, охватывающих четыре крупных релиза, мне пора покинуть Blizzard/Microsoft с мечом в руке и посмотреть, что будет дальше. Команды настроены на успех, и нас ждёт захватывающий список релизов. Я невероятно горжусь тем, что мы создали вместе, и с нетерпением жду того, что ждёт Diablo и меня в будущем.
К сожалению, у игроков нет особых оснований для оптимизма. Diablo 4 не получила крупного дополнения в 2025 году, и Blizzard подтвердила, что долгожданное дополнение не выйдет до 2026 года.
Привёл игру к успеху, теперь можно и отдохнуть
Это в его светлую голову пришла идея превратить Diablo в WoW ? // Максим Терешков
интересно, что же ждёт d4 в будущем )
Сейчас перейдёт в компанию которую снова выкупят майки)
В Близзард еще кто то остался из старичков ?
Да. Не пойми зачем Крис метцен // Александр Ковалёв
Diablo Immortal я думаю все говорит о качестве работы данного отвественного лица.
скатертью. д4 абсолютно убогая по дизайну игра.
Блин, ну если даже Фергюссон не смог вырулить Близзов, то без него там вообще хаос начнется. Ну, пусть тогда присоединяется к Ghost Story Games помогать Левину с Judas.