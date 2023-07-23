Квартальная выручка Blizzard впервые в истории студии превысила $1 миллиард

После выхода Diablo 4 выручка Blizzard Entertainment за второй квартал 2023 года превысила $1 млрд. Для студии это стало рекордным результатом за всю ее историю.

Успех ARPG также позволил Blizzard обойти Activision по выручке — впервые с 2019 года. За последний квартал Activision сгенерировала 24% выручки, на долю Blizzard пришлось 44% доходов, а оставшийся 31% был заработан благодаря мобильному разработчику King.

К 13 июня Diablo 4 заработала $666 млн, что сделало ее самой успешной игрой Blizzard в истории студии. 20 июля в игре вышел первый сезон, который игроки раскритиковали, понизив оценку ARPG на сайте Metacritic до 2 баллов. Разработчики уже пообещали, что больше не допустят выпуска патчей с ослаблением классов и замедлением прогрессии.