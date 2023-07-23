Квартальная выручка Blizzard впервые в истории студии превысила $1 миллиард

После выхода Diablo 4 выручка Blizzard Entertainment за второй квартал 2023 года превысила $1 млрд. Для студии это стало рекордным результатом за всю ее историю.
Успех ARPG также позволил Blizzard обойти Activision по выручке — впервые с 2019 года. За последний квартал Activision сгенерировала 24% выручки, на долю Blizzard пришлось 44% доходов, а оставшийся 31% был заработан благодаря мобильному разработчику King.
К 13 июня Diablo 4 заработала $666 млн, что сделало ее самой успешной игрой Blizzard в истории студии. 20 июля в игре вышел первый сезон, который игроки раскритиковали, понизив оценку ARPG на сайте Metacritic до 2 баллов. Разработчики уже пообещали, что больше не допустят выпуска патчей с ослаблением классов и замедлением прогрессии.
Мда, теперь опять можно будет забить на качество.
Так они и не прекращали этого делать
Ну так игрушка зачётная получилась
тихо слышно денег шелест
Не совсем понятно, что насчет реального дохода компании. Выручка - это всего лишь полученные средства. Но есть же и затраты, в том числе и на рекламу, (которые идут отдельной статьей и не влияют на себестоимость продукта, а значит не уменьшают показатели прибыли в отчетах). Гораздо интереснее было бы увидеть результаты исследования, в которых бы отображалась прямая зависимость между расходами на рекламу и выручкой от продаж,с корреляцией показателей на оценки критиков и игроков. И что то мне подсказывает, что зависимость выручки от количества рекламы прямая, а вот качество игры - не столь важно в мире, где лоху можно в парить даже сертификат на то, что он лох 99 уровня (главное преподнести это как достижение, а не как досадное состояние ума).
М-да, игрокам все с лопаты подают, а они и рады.