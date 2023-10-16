Microsoft представила Xbox Series X в стиле Diablo 4

Xbox объединилась с Diablo 4 для создания эксклюзивной консоли Xbox Series X, вдохновленной силами зла, угрожающими миру Санктуария. Разработчики Diablo 4 и партнеры из Takeoff Studios совместно работали над концепцией этой специальной консоли, которая сочетает в себе знания Diablo с классическим искусством, создавая что-то столь же красивое и темное, как мир Diablo. Вдохновленная бронзовой скульптурой Огюста Родена «Врата ада», серия X воплощает в жизнь Врата ада, с которыми игроки могут столкнуться в Diablo IV и других частях франшизы Diablo.
Поклонники Diablo IV в регионах, где поддерживается Xbox, могут принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть это единственное в своем роде произведение искусства, дополненное специальной подставкой для демонстрации своей адской награды. Победитель также получит полнофункциональную консоль Xbox Series X, чтобы повысить уровень своего приключения по уничтожению демонов.
Прикольно
и игор не хочет представить не похожих на forza мелкософт и дыабло 666
А игра от этого лучше стала? лол