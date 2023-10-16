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Diablo 4 06.06.2023
7.5 939 оценок

Microsoft представила Xbox Series X в стиле Diablo 4

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monk70
Новости

Xbox объединилась с Diablo 4 для создания эксклюзивной консоли Xbox Series X, вдохновленной силами зла, угрожающими миру Санктуария. Разработчики Diablo 4 и партнеры из Takeoff Studios совместно работали над концепцией этой специальной консоли, которая сочетает в себе знания Diablo с классическим искусством, создавая что-то столь же красивое и темное, как мир Diablo. Вдохновленная бронзовой скульптурой Огюста Родена «Врата ада», серия X воплощает в жизнь Врата ада, с которыми игроки могут столкнуться в Diablo IV и других частях франшизы Diablo.

Поклонники Diablo IV в регионах, где поддерживается Xbox, могут принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть это единственное в своем роде произведение искусства, дополненное специальной подставкой для демонстрации своей адской награды. Победитель также получит полнофункциональную консоль Xbox Series X, чтобы повысить уровень своего приключения по уничтожению демонов.

12
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
211186

Прикольно

3
Wolfenstein

и игор не хочет представить не похожих на forza мелкософт и дыабло 666

-3
Solstice

А игра от этого лучше стала? лол

-3