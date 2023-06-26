Diablo 4 06.06.2023
7.8 703 оценки

На Diablo 4 обрушился шквал негативных отзывов

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Procy_on
Новости

Одна из самых рейтинговых игр 2023 года по версии журналистов не смогла поразить многих поклонников франшизы. Последняя часть Diablo - еще один продукт, столкнувшийся с низкими оценками со стороны сообщества, которое в данном случае не сосредоточилось исключительно на одном аспекте игры.

Diablo 4 занимает шестое место в Зале славы 2023 года по версии Opencritic, а если учитывать только средний показатель, то это 12-е место среди игр, дебютирующих в этом году. Однако надо сказать, что за последние полгода на рынке появилось много действительно хороших игр, поэтому данный результат не плох.

Однако спустя несколько недель после выхода Diablo 4 подверглась ревью-бомбингу на Metacritic - чем больше часов геймеры проводят в Санктуарии, тем больше критики на нее обрушивается. Некоторые считают, что Diablo 4 уступает не только Diablo 2 или первой Diablo, но и Diablo 3 и Diablo Immortal.

О большинстве причин уже не раз говорилось. Пользователи подчеркивают, что Diablo 4 не предлагает удовлетворительного игрового процесса, так как повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы (противники масштабируются под уровень игрока), подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов, деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны, и все еще существуют проблемы с балансом, после 50-го уровня уровень набирается слишком медленно, побочные задания дают очень мало экспы, постоянные нерфы классов, в игре все еще есть ошибки, проблемы с серверами, короткая однолинейная кампания без вариантов выбора. И это только часть того, от чего игроки негодуют в своих отзывах.

Версия Diablo 4 для ПК уже получила более 1000 негативных отзывов (средняя оценка 5,1/10), на PS5 - 434 (5,5/10), а пользователи XSX|S оставили 142 негативных комментария (6,2/10).

19
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ждем удаления ревью бомбинга с меты, они же любят все чистить, так как геймеры опять не поняли задумку авторов. Или это другое?

13
TAPAKAH222

Пффф, зачем? Это не биотуалет и чистить его не надо и если у людей нужда срать именно там, а не на головы разработчикам, то пусть срут. С облегчением...

-2
pokemonizm

Ничего нового, не похейтил близов, зря прожил день

повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы

интересно в чем это выражается у критикующих? растут циферки, обычное мобы умирают быстрее, да даже боссы умирают быстрее... или это не показатель роста персонажа?

подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов

да, мобы действительно не блещут разнообразием, не хватает чуть большего разнообразия. было бы конечно лучше чтоб каждый биом был заселен своими мобами, но с точки зрения логики, демоны и разбойники в каждой локации все равно одинаковыми должны быть

по подземельям хз, в каждой локации подземелья как минимум визуально различаются и в целом привязаны к месту

деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны

не знаю как у других классов, но лично я своим друидом уже билдов 5-7 видел, конечно в топе там 2, но и не сказать что прям вапше нет места для творчества... допустим я хочу выйти в билд полностью на суммонах, пока вроде выходит, но еще не все аспекты выбил и нет штанов, хз насколько он будет играбельным в лейте

короткая однолинейная кампания без вариантов выбора

это вапше звучит как рофл какой то... может людям еще дать 10 концовок в игре, которая всегда была линейной?

Игра конечно не идеальна, но это определенно Диабло с оглядкой на вторую часть, только какие то дурачки ждали что Диабло почему то должна превратиться в ПоЕ с ее 1005000 талантами

8
frego13
повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы
интересно в чем это выражается у критикующих? растут циферки, обычное мобы умирают быстрее, да даже боссы умирают быстрее... или это не показатель роста персонажа?

Выражается в том, что ты выбил шмотку и наконец усилился, потом берешь лвлап и из-за автолевелинга мобов отправляешься опять на парашу. Задротам вроде меня конечно пофиг на это, но видимо тех кто играют по 1-2 часа в день это тригерит.

4
-Zion-

Да просто это в масс маркет прошло, люди не игравшие раньше сейчас выкатывают претензии.

-2
Сережаа

Все эти рассказы про хейт, разбиваются о тот факт что есть игры с высокими оценками, их почему-то так не хейтят.

0
0ncnjqybr

В игре есть автолевел? Какой же отстой.

7
-zotik-

До 95

1
Sneaky Pete

После 95 нет… так что все ок

0
DimIlon

А можешь дать внятный ответ, с какой целью тебе нужно будучи, например, 50 лвл фармит мобов 40 лвл и ниже?

-1
ZackSnyder DimIlon

мобов ниже нет . а вот выше, даже 150 (или около того), есть. смысл не в фарме, а в росте и преодолении. чего в д4 нет из за

0
Dark1994

Я че-то вообще не выкупил фишки новой диаблы. Этот ссаный автолевелинг вообще убивает весь смысл прокачки, что на 1 лвл, что на 50 мобы отлетают везде одинаково, шмот и билды как-то особо не решают, качаться тупо неинтересно. Зачем открытый мир добавили тоже непонятно. Шмотки почти все выглядят бомжатски, короче даже д3 зашел гораздо больше. Как хорошо, что я купил аккаунт на хбокс за 400р, а не отвалил фулпрайс на пк)

5
vladimirasss

наверное во вторую часть не играл

-1
-Zion-

В Diablo 3 по разному мобы отлетали? Отлетали даже сложнее с ростом уровня. В 4 части даже не смотря на то что левел мобов не поменялся, ты можешь качнуться в других местах и вернувшись в ранее открытую область и мобы будут там уже слабее, но без фанатизма типа убивание с одного удара и микроскопическим уроном тебе как во второй части.

Плюс на карте есть крепости где уровень на 2 выше твоего, как ты без автолевела эти крепости зачищать будешь, типа качнулся вокруг на 3 и на легке зачистил всё, пипец как интересно.

И чем полуоткрытый мир из 3 части лучше открытого в 4?

1
Sneaky Pete

да норм все … качаешься и качаешься

-2
DimIlon

А можешь дать внятный ответ, с какой целью тебе нужно будучи, например, 50 лвл фармит мобов 40 лвл и ниже?

-1
iKlim
повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы (противники масштабируются под уровень игрока)

Что за бред, если менять шмот, апгрейдить его, плюс прокачка парагона, то даже очень чувствуется рост силы. А без автолела монстров, была бы одна локация куда бы все бегали, а про остальное бы забыли. Как 5 акт в Диабле 2 и баалраны, кто в здравом уме пошёл бы в 1-й акт?

подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов, деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны

Тут даже комментировать нечего, безосновательное нытье.

2
Ansaphone

про билды правда же, это становится заметно только на высоких уровнях кошмарных подземелий(50+), по крайней мере на варваре и сорке всего пара билдов хорошо работают, остальные просто становятся неэффективными, а это оч мало.

0
0ncnjqybr

Так и сейчас все вроде бегают в одно-два подземелья, что изменилось-то? В первый акт как раз бегали очень активно, в Питник и к Андариель. И во второй бегали, и в третий.

-1
Sneaky Pete

Странно, что нытьё только сейчас началось. Но в целом - пофиг на это все. Кто хочет - тот играет

2
Kenn1y

Так уровень же был почти всегда и раньше одинаковым на выбранной сложности, странная претензия, или речь про, что, нельзя поднять толщину мобов и их урон, как в DIII, выбрав другие режимы?

1
-Zion-

Раньше не было циферок какого уровня персонажи, поэтому не считается. А щас везде написано что они твоего уровня, и сразу претензии. Хотя смысл не поменялся.

0
-zotik-

Ну толщину монстров по прежнему поднять можно она же сложность. Радует что хотябы не как во 2й, 100% имунетет к урону я барбе крутил

0
Sneaky Pete -Zion-

Да убрать циферки и все

0
AndralStormborn

Как же так-то? Даже пг местные фанбойчики утверждали что это щидеврЪ, а я ничего не понимаю и вообще якобы завидую им потому что купить не могу)))

1
starus77

Это Божья кара!

0
4de

Ибо PoE 2

0
TAPAKAH222

Ребята, а вы играли в Diablo 2 на сложности Ад? Как там вам автолевелинг и сложность?))

0
0ncnjqybr

Ты путаешь автолевел и уровни сложности. В Diablo 2 правильно раскачанный перс превращался в паровой каток, раскатывающий в блин все живое и неживое даже на 8 ппл.

0
Fenharell

Диабло 2 вышла 23 года назад как бы

0
ZackSnyder

сюжет убогий до ужаса. эндгейм никакой. с такой структурой мира это просто однообразное тухлое мучение.

0
HarmfulVillius

Тоже мне неожиданность. Сразу было ясно, что это будет однообразный высер.

0
BlackCloak

Я совершенно не удовлетворен игровым процессом в Diablo 4. Повышение уровня персонажа не доставляет никакого удовольствия, потому что противники адаптируются к уровню игрока, и у вас нет ощущения роста силы. Подземелья и мобы чрезвычайно однообразны, и даже после нескольких часов игры они начинают надоедать. Деревья развития являются недостаточно проработанными, и билды очень ограничены. Кроме того, проблемы с балансом, постоянные нерфы классов, ошибки и проблемы с серверами делают игру практически неприятной. Кампания слишком короткая и однотонная, и побочные задания дают очень мало экспы. В целом, Diablo 4 оставляет много желать лучшего и я не рекомендую ее к покупке

-1
-zotik-

Подвалы и их аналоги реально 1 вид. Но контента в игре жопой жуй. Лвл в игре и не должен тебе приносить удовольствие это не d&d скорее всего второго и третьего перса ты будешь вагонить что бы быть в эндгейме. Хз как щас, так как я типичный рпг игррк сначало мир и ледую и допы делаю, что в этой игре делать нежелательно. Насчет сюжета, он номальный если ты диалоги не скипаешь, да и позже его ожно будет пропустить на следующих персонажах

1
doverAthletic

Я чето не пойму, а кто из этих критиков и с чего решил, что это будет хорошая игра, если что за месяц до релиза был слит комментарий разрабов, что игра нормально не закончена и получит МАКСИМУМ средние оценки, тоесть это максимум, да и так знали что это близы которые умеют делать только дэрьмо сейчас, некоторые игру в 1 день скипнули, 6к рублей. Все кто взял это, это дэрмоеды или неразбирающиесся в играх 35-40 летние, либо школьники которые д1-2 не видели

-1
DimIlon

Ути какой эстет-ценитель у нас тут нарисовался))

1
DimIlon

"неразбирающиесся в играх 35-40 летние". Ахахахах, люди которые застали практически целиком эпоху геймдева - неразбирающиеся?

2
Fenharell DimIlon

Нет, это те кто в игры в 30 вкатился

0
DimIlon Fenharell

А те, кому 35-40 лет, но вкатились в 5-6 лет в игры, например?)

1
DimIlon

Недавно перешёл на 61м лвл варвара на сложность истязание (крайняя), с разумным подходом к билду и подбором шмота под него элитные пачки 73лвл отлетают на ура, что уж говорить про равные или более низкие лвл мобов на сложностях ниже.

-1
-Zion-

Запустил недавно D3, вернулся персом 57 уровня в старый тристрам, локация из начала игры и все мобы там моего уровня и убиваются даже сложнее чем в начале игры персонажем 1 уровня.

Это то самое чувство мощи и улучшения персонажа? Я не спец по дьябло, но чёт куда смотреть я так и не понял. В D3 единственное не подписано что они твоего уровня, но убиваются они трудно даже прокаченным персом. Возвращался из 5 в 3 акт и там просто неимоверное закликивание мобов, настолько малый урон им наношу.

-7
Kenn1y

Персонаж явно не очень и прокачан, хороший перс через правильные билды в DIII просто сносит все на последнем уровне сложности, единственное, ловить много дамага он не может на таком уровне.

0