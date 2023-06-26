На Diablo 4 обрушился шквал негативных отзывов ©

Одна из самых рейтинговых игр 2023 года по версии журналистов не смогла поразить многих поклонников франшизы. Последняя часть Diablo - еще один продукт, столкнувшийся с низкими оценками со стороны сообщества, которое в данном случае не сосредоточилось исключительно на одном аспекте игры.



Diablo 4 занимает шестое место в Зале славы 2023 года по версии Opencritic, а если учитывать только средний показатель, то это 12-е место среди игр, дебютирующих в этом году. Однако надо сказать, что за последние полгода на рынке появилось много действительно хороших игр, поэтому данный результат не плох.



Однако спустя несколько недель после выхода Diablo 4 подверглась ревью-бомбингу на Metacritic - чем больше часов геймеры проводят в Санктуарии, тем больше критики на нее обрушивается. Некоторые считают, что Diablo 4 уступает не только Diablo 2 или первой Diablo, но и Diablo 3 и Diablo Immortal.



О большинстве причин уже не раз говорилось. Пользователи подчеркивают, что Diablo 4 не предлагает удовлетворительного игрового процесса, так как повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы (противники масштабируются под уровень игрока), подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов, деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны, и все еще существуют проблемы с балансом, после 50-го уровня уровень набирается слишком медленно, побочные задания дают очень мало экспы, постоянные нерфы классов, в игре все еще есть ошибки, проблемы с серверами, короткая однолинейная кампания без вариантов выбора. И это только часть того, от чего игроки негодуют в своих отзывах.



Версия Diablo 4 для ПК уже получила более 1000 негативных отзывов (средняя оценка 5,1/10), на PS5 - 434 (5,5/10), а пользователи XSX|S оставили 142 негативных комментария (6,2/10).