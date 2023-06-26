Одна из самых рейтинговых игр 2023 года по версии журналистов не смогла поразить многих поклонников франшизы. Последняя часть Diablo - еще один продукт, столкнувшийся с низкими оценками со стороны сообщества, которое в данном случае не сосредоточилось исключительно на одном аспекте игры.
Diablo 4 занимает шестое место в Зале славы 2023 года по версии Opencritic, а если учитывать только средний показатель, то это 12-е место среди игр, дебютирующих в этом году. Однако надо сказать, что за последние полгода на рынке появилось много действительно хороших игр, поэтому данный результат не плох.
Однако спустя несколько недель после выхода Diablo 4 подверглась ревью-бомбингу на Metacritic - чем больше часов геймеры проводят в Санктуарии, тем больше критики на нее обрушивается. Некоторые считают, что Diablo 4 уступает не только Diablo 2 или первой Diablo, но и Diablo 3 и Diablo Immortal.
О большинстве причин уже не раз говорилось. Пользователи подчеркивают, что Diablo 4 не предлагает удовлетворительного игрового процесса, так как повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы (противники масштабируются под уровень игрока), подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов, деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны, и все еще существуют проблемы с балансом, после 50-го уровня уровень набирается слишком медленно, побочные задания дают очень мало экспы, постоянные нерфы классов, в игре все еще есть ошибки, проблемы с серверами, короткая однолинейная кампания без вариантов выбора. И это только часть того, от чего игроки негодуют в своих отзывах.
Версия Diablo 4 для ПК уже получила более 1000 негативных отзывов (средняя оценка 5,1/10), на PS5 - 434 (5,5/10), а пользователи XSX|S оставили 142 негативных комментария (6,2/10).
На Diablo 4 обрушился шквал негативных отзывов©
Одна из самых рейтинговых игр 2023 года по версии журналистов не смогла поразить многих поклонников франшизы. Последняя часть Diablo - еще один продукт, столкнувшийся с низкими оценками со стороны сообщества, которое в данном случае не сосредоточилось исключительно на одном аспекте игры.
Ждем удаления ревью бомбинга с меты, они же любят все чистить, так как геймеры опять не поняли задумку авторов. Или это другое?
Пффф, зачем? Это не биотуалет и чистить его не надо и если у людей нужда срать именно там, а не на головы разработчикам, то пусть срут. С облегчением...
Ничего нового, не похейтил близов, зря прожил день
повышение уровня персонажа не дает ожидаемого ощущения силы
интересно в чем это выражается у критикующих? растут циферки, обычное мобы умирают быстрее, да даже боссы умирают быстрее... или это не показатель роста персонажа?
подземелья чрезвычайно однообразны, как и модели мобов
да, мобы действительно не блещут разнообразием, не хватает чуть большего разнообразия. было бы конечно лучше чтоб каждый биом был заселен своими мобами, но с точки зрения логики, демоны и разбойники в каждой локации все равно одинаковыми должны быть
по подземельям хз, в каждой локации подземелья как минимум визуально различаются и в целом привязаны к месту
деревья развития недостаточно проработаны, билды недостаточно разнообразны
не знаю как у других классов, но лично я своим друидом уже билдов 5-7 видел, конечно в топе там 2, но и не сказать что прям вапше нет места для творчества... допустим я хочу выйти в билд полностью на суммонах, пока вроде выходит, но еще не все аспекты выбил и нет штанов, хз насколько он будет играбельным в лейте
короткая однолинейная кампания без вариантов выбора
это вапше звучит как рофл какой то... может людям еще дать 10 концовок в игре, которая всегда была линейной?
Игра конечно не идеальна, но это определенно Диабло с оглядкой на вторую часть, только какие то дурачки ждали что Диабло почему то должна превратиться в ПоЕ с ее 1005000 талантами
Выражается в том, что ты выбил шмотку и наконец усилился, потом берешь лвлап и из-за автолевелинга мобов отправляешься опять на парашу. Задротам вроде меня конечно пофиг на это, но видимо тех кто играют по 1-2 часа в день это тригерит.
Да просто это в масс маркет прошло, люди не игравшие раньше сейчас выкатывают претензии.
Все эти рассказы про хейт, разбиваются о тот факт что есть игры с высокими оценками, их почему-то так не хейтят.
В игре есть автолевел? Какой же отстой.
До 95
После 95 нет… так что все ок
А можешь дать внятный ответ, с какой целью тебе нужно будучи, например, 50 лвл фармит мобов 40 лвл и ниже?
мобов ниже нет . а вот выше, даже 150 (или около того), есть. смысл не в фарме, а в росте и преодолении. чего в д4 нет из за
Я че-то вообще не выкупил фишки новой диаблы. Этот ссаный автолевелинг вообще убивает весь смысл прокачки, что на 1 лвл, что на 50 мобы отлетают везде одинаково, шмот и билды как-то особо не решают, качаться тупо неинтересно. Зачем открытый мир добавили тоже непонятно. Шмотки почти все выглядят бомжатски, короче даже д3 зашел гораздо больше. Как хорошо, что я купил аккаунт на хбокс за 400р, а не отвалил фулпрайс на пк)
наверное во вторую часть не играл
В Diablo 3 по разному мобы отлетали? Отлетали даже сложнее с ростом уровня. В 4 части даже не смотря на то что левел мобов не поменялся, ты можешь качнуться в других местах и вернувшись в ранее открытую область и мобы будут там уже слабее, но без фанатизма типа убивание с одного удара и микроскопическим уроном тебе как во второй части.
Плюс на карте есть крепости где уровень на 2 выше твоего, как ты без автолевела эти крепости зачищать будешь, типа качнулся вокруг на 3 и на легке зачистил всё, пипец как интересно.
И чем полуоткрытый мир из 3 части лучше открытого в 4?
да норм все … качаешься и качаешься
А можешь дать внятный ответ, с какой целью тебе нужно будучи, например, 50 лвл фармит мобов 40 лвл и ниже?
Что за бред, если менять шмот, апгрейдить его, плюс прокачка парагона, то даже очень чувствуется рост силы. А без автолела монстров, была бы одна локация куда бы все бегали, а про остальное бы забыли. Как 5 акт в Диабле 2 и баалраны, кто в здравом уме пошёл бы в 1-й акт?
Тут даже комментировать нечего, безосновательное нытье.
про билды правда же, это становится заметно только на высоких уровнях кошмарных подземелий(50+), по крайней мере на варваре и сорке всего пара билдов хорошо работают, остальные просто становятся неэффективными, а это оч мало.
Так и сейчас все вроде бегают в одно-два подземелья, что изменилось-то? В первый акт как раз бегали очень активно, в Питник и к Андариель. И во второй бегали, и в третий.
Странно, что нытьё только сейчас началось. Но в целом - пофиг на это все. Кто хочет - тот играет
Так уровень же был почти всегда и раньше одинаковым на выбранной сложности, странная претензия, или речь про, что, нельзя поднять толщину мобов и их урон, как в DIII, выбрав другие режимы?
Раньше не было циферок какого уровня персонажи, поэтому не считается. А щас везде написано что они твоего уровня, и сразу претензии. Хотя смысл не поменялся.
Ну толщину монстров по прежнему поднять можно она же сложность. Радует что хотябы не как во 2й, 100% имунетет к урону я барбе крутил
Да убрать циферки и все
Как же так-то? Даже пг местные фанбойчики утверждали что это щидеврЪ, а я ничего не понимаю и вообще якобы завидую им потому что купить не могу)))
Это Божья кара!
Ибо PoE 2
Ребята, а вы играли в Diablo 2 на сложности Ад? Как там вам автолевелинг и сложность?))
Ты путаешь автолевел и уровни сложности. В Diablo 2 правильно раскачанный перс превращался в паровой каток, раскатывающий в блин все живое и неживое даже на 8 ппл.
Диабло 2 вышла 23 года назад как бы
сюжет убогий до ужаса. эндгейм никакой. с такой структурой мира это просто однообразное тухлое мучение.
Тоже мне неожиданность. Сразу было ясно, что это будет однообразный высер.
Я совершенно не удовлетворен игровым процессом в Diablo 4. Повышение уровня персонажа не доставляет никакого удовольствия, потому что противники адаптируются к уровню игрока, и у вас нет ощущения роста силы. Подземелья и мобы чрезвычайно однообразны, и даже после нескольких часов игры они начинают надоедать. Деревья развития являются недостаточно проработанными, и билды очень ограничены. Кроме того, проблемы с балансом, постоянные нерфы классов, ошибки и проблемы с серверами делают игру практически неприятной. Кампания слишком короткая и однотонная, и побочные задания дают очень мало экспы. В целом, Diablo 4 оставляет много желать лучшего и я не рекомендую ее к покупке
Подвалы и их аналоги реально 1 вид. Но контента в игре жопой жуй. Лвл в игре и не должен тебе приносить удовольствие это не d&d скорее всего второго и третьего перса ты будешь вагонить что бы быть в эндгейме. Хз как щас, так как я типичный рпг игррк сначало мир и ледую и допы делаю, что в этой игре делать нежелательно. Насчет сюжета, он номальный если ты диалоги не скипаешь, да и позже его ожно будет пропустить на следующих персонажах
Я чето не пойму, а кто из этих критиков и с чего решил, что это будет хорошая игра, если что за месяц до релиза был слит комментарий разрабов, что игра нормально не закончена и получит МАКСИМУМ средние оценки, тоесть это максимум, да и так знали что это близы которые умеют делать только дэрьмо сейчас, некоторые игру в 1 день скипнули, 6к рублей. Все кто взял это, это дэрмоеды или неразбирающиесся в играх 35-40 летние, либо школьники которые д1-2 не видели
Ути какой эстет-ценитель у нас тут нарисовался))
"неразбирающиесся в играх 35-40 летние". Ахахахах, люди которые застали практически целиком эпоху геймдева - неразбирающиеся?
Нет, это те кто в игры в 30 вкатился
А те, кому 35-40 лет, но вкатились в 5-6 лет в игры, например?)
Недавно перешёл на 61м лвл варвара на сложность истязание (крайняя), с разумным подходом к билду и подбором шмота под него элитные пачки 73лвл отлетают на ура, что уж говорить про равные или более низкие лвл мобов на сложностях ниже.
Запустил недавно D3, вернулся персом 57 уровня в старый тристрам, локация из начала игры и все мобы там моего уровня и убиваются даже сложнее чем в начале игры персонажем 1 уровня.
Это то самое чувство мощи и улучшения персонажа? Я не спец по дьябло, но чёт куда смотреть я так и не понял. В D3 единственное не подписано что они твоего уровня, но убиваются они трудно даже прокаченным персом. Возвращался из 5 в 3 акт и там просто неимоверное закликивание мобов, настолько малый урон им наношу.
Персонаж явно не очень и прокачан, хороший перс через правильные билды в DIII просто сносит все на последнем уровне сложности, единственное, ловить много дамага он не может на таком уровне.