Над Diablo 4 работало самое большое количество разработчиков за всю историю видеоигр

Как сообщает MobyGames, сайт, который уже много лет предоставляет обширную информацию об играх, в штате Diablo 4 числилось 9166 человек. Из них 475 человек попали в раздел благодарностей, а остальные участвовали в разработке проекта и отвечали за его выход. Это абсолютный рекорд - ни одна другая игра не может сравниться с Diablo IV в этом отношении.
Группа людей, ответственных за звук (включая вопросы озвучивания), самая многочисленная - 2464 имени. 902 человека занимались созданием графических элементов и 394 - программированием игры. В свою очередь, 193 разработчика отвечали за дизайн и 397 - за тестирование качества. За время работы у разработчиков родилось 67 детей. Из этих 9166 имен почти четыре тысячи также работали над Overwatch 2 и чуть менее 2,5 тысяч - над Warcraft 3: ReForged.
С ростом сложности игр команды разработчиков, занятые в AAA, становятся все более многочисленными. Однако, даже принимая это во внимание, можно удивляться тому, что в Diablo 4 работает более девяти тысяч человек. Вероятно, большую роль в этом сыграл очень длинный производственный цикл. Работа над версией, которая в итоге была выпущена (известной как Project Fenris), началась в 2016 году.
Интересно чем они занимались, наиграл часов 10 и отложил до лучших времен) Даже в д3 было интереснее играть
Опять какой-то кринжи ради бонусов накидал, учитывая что на рефорджем 50 китайцев работало
Видимо за разработчиков считали даже курьеров, которые им пиццу приносили.
Работало 10 рукожопов из близзард и 2000 Малазийских аутсорсеров. А вобще перчально, что такую легендарную игру отдали на аутсорс (для меня близзард мертва).
Давайте будем честны, игра не дерьмо, но шедевром ее назвать язык не поварачивается. Чем они занимались на протяжении 10 лет? не понятно...
та там чего только окружение в данжах и на поверхности стоит, куча обьектов рушится и тд., прсото жир