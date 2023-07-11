Над Diablo 4 работало самое большое количество разработчиков за всю историю видеоигр ©

Как сообщает MobyGames, сайт, который уже много лет предоставляет обширную информацию об играх, в штате Diablo 4 числилось 9166 человек. Из них 475 человек попали в раздел благодарностей, а остальные участвовали в разработке проекта и отвечали за его выход. Это абсолютный рекорд - ни одна другая игра не может сравниться с Diablo IV в этом отношении.

Группа людей, ответственных за звук (включая вопросы озвучивания), самая многочисленная - 2464 имени. 902 человека занимались созданием графических элементов и 394 - программированием игры. В свою очередь, 193 разработчика отвечали за дизайн и 397 - за тестирование качества. За время работы у разработчиков родилось 67 детей. Из этих 9166 имен почти четыре тысячи также работали над Overwatch 2 и чуть менее 2,5 тысяч - над Warcraft 3: ReForged.

С ростом сложности игр команды разработчиков, занятые в AAA, становятся все более многочисленными. Однако, даже принимая это во внимание, можно удивляться тому, что в Diablo 4 работает более девяти тысяч человек. Вероятно, большую роль в этом сыграл очень длинный производственный цикл. Работа над версией, которая в итоге была выпущена (известной как Project Fenris), началась в 2016 году.