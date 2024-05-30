Российская военная стратегия "Передний край" привлекла более 100 тысяч игроков

Военная стратегия в реальном времени "Передний край", разработанная при поддержке Института развития интернета (ИРИ), пользуется определённым успехом: за первые недели с момента релиза в раннем доступе на VK Play уже скачано более 100 000 раз.
Директор по развитию компании "Играющие Кошки" (Cats Who Play) Виталий Шутов сообщил, что аудитория игры ежедневно растет примерно на 300-400 человек. При этом, положительная динамика постепенно снижается, что, по мнению Шутова, связано с тем, что многие, кто был заинтересован в RTS-жанре, уже опробовали новинку.
Бесплатность игры Шутов считает одним из главных факторов ее популярности. При этом, почти 4 000 человек, скачавших "Передний край", ни разу ее не запустили.
О настоящем успехе игры, по мнению Шутова, можно будет говорить только после полноценного международного релиза.
В "Переднем крае" игроки могут сражаться за армии России или США в матчах против друг друга или ИИ. Несмотря на то, что игра находится в раннем доступе, она уже получила множество положительных отзывов от игроков.
В жопу ваш вк плей
Скачай с сайта разработчика клиент // Твой Бог
Они сказали в дискорде, что скоро перестанут поддерживать клиент с каченный с сайта, только ВК плей // Владислав Растихин
Не плохая игруля , не давно попробовал ,ещё много чего надо сделать , но потенциал есть !
Круто конечно.
Но у меня игра лагает на процессоре 8700к. Разрабы оказывается в 2024 году сделали движок, который грузит на 100% только одно ядро ))))
Стандарт для старых игр из 2010х годов уровня мморпг локализированных с Китая.