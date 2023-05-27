Никнеймы первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4, будут высечены в камне ©

Для тех, кто считает себя хардкорщиком в Diablo 4, у Blizzard есть вызов. Студия объявила, что первые 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме, получат свои никнеймы, выгравированные в реальной статуе Лилит!



Вот как принять участие в конкурсе:

Первые 1 000 игроков, достаточно опытных, чтобы показать, что они достигли 100 уровня в хардкорном режиме с помощью #Diablo4Hardcore, получат шанс увековечить свое имя пользователя в статуе Лилит.

Пришлите доказательство победы в виде скриншота через Twitter, ваш BattleNet ID и хэштег #Diablo4Hardcore.

Начните участие в конкурсе 1 июня. Прием заявок заканчивается 4 июня.

Чтобы принять участие в конкурсе, игроки должны отметить официальный аккаунт Diablo в твиттере. Официальные правила вы можете прочитать здесь.



