Никнеймы первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4, будут высечены в камне

Для тех, кто считает себя хардкорщиком в Diablo 4, у Blizzard есть вызов. Студия объявила, что первые 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме, получат свои никнеймы, выгравированные в реальной статуе Лилит!
Вот как принять участие в конкурсе:
- Первые 1 000 игроков, достаточно опытных, чтобы показать, что они достигли 100 уровня в хардкорном режиме с помощью #Diablo4Hardcore, получат шанс увековечить свое имя пользователя в статуе Лилит.
- Пришлите доказательство победы в виде скриншота через Twitter, ваш BattleNet ID и хэштег #Diablo4Hardcore.
- Начните участие в конкурсе 1 июня. Прием заявок заканчивается 4 июня.
Чтобы принять участие в конкурсе, игроки должны отметить официальный аккаунт Diablo в твиттере. Официальные правила вы можете прочитать здесь.
Достойная награда достойных игроков достойной игры достойных разработчиков
у меня наконец то появилась цель в жизни! или нет
"1000 ноулайферов")
Было бы прикольно, НО! 100% будет жопа с серверами, баги, лаги итд. Ну и команда китайцев будет дрочить одного персонажа 24\7 толпой
Твитер ))) там кто-то зарегистрирован
1) Фил Спенсер
2) Бобби Котик
3-80) Отдел тестирования
80-100) Азиаты-стримеры
Креативненько, я думаю задротам попавшим в этот список будет приятно ,плюс для кого то это еще и мотивация дополнительная будет ,главное без фанатизма, не забывать про сон и питание)
Ну такое себе