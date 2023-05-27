Diablo 4 06.06.2023
7.6 405 оценок

Никнеймы первых 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4, будут высечены в камне

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Procy_on
Новости

Для тех, кто считает себя хардкорщиком в Diablo 4, у Blizzard есть вызов. Студия объявила, что первые 1000 игроков, достигших 100 уровня в хардкорном режиме, получат свои никнеймы, выгравированные в реальной статуе Лилит!

Вот как принять участие в конкурсе:

  • Первые 1 000 игроков, достаточно опытных, чтобы показать, что они достигли 100 уровня в хардкорном режиме с помощью #Diablo4Hardcore, получат шанс увековечить свое имя пользователя в статуе Лилит.
  • Пришлите доказательство победы в виде скриншота через Twitter, ваш BattleNet ID и хэштег #Diablo4Hardcore.
  • Начните участие в конкурсе 1 июня. Прием заявок заканчивается 4 июня.

Чтобы принять участие в конкурсе, игроки должны отметить официальный аккаунт Diablo в твиттере. Официальные правила вы можете прочитать здесь.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mandalordek

Достойная награда достойных игроков достойной игры достойных разработчиков

1
Ray Liotta

у меня наконец то появилась цель в жизни! или нет

0
digitalkid

"1000 ноулайферов")

1
Dark1994

Было бы прикольно, НО! 100% будет жопа с серверами, баги, лаги итд. Ну и команда китайцев будет дрочить одного персонажа 24\7 толпой

0
Crevedk0

Твитер ))) там кто-то зарегистрирован

0
Artery Kaulitz

1) Фил Спенсер
2) Бобби Котик
3-80) Отдел тестирования
80-100) Азиаты-стримеры

0
Bigozerki

Креативненько, я думаю задротам попавшим в этот список будет приятно ,плюс для кого то это еще и мотивация дополнительная будет ,главное без фанатизма, не забывать про сон и питание)

0
Flosstikss

Ну такое себе

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