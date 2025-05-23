Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 2.2.2

Команда разработчиков Diablo 4 готовят для игры небольшое обновление, в котором исправят некоторые неполадки.

Версия 2.2.2 #65221 (все платформы) — 27 мая 2025 г.

Изменение базовой версии игры

Уменьшено количество базовых материалов, необходимое для обработки предметов с 1 по 4 уровень, и снижена стоимость сброса уровней обработки. Уменьшены затраты всех видов ресурсов, кроме маревита и золота.

Комментарий разработчиков:

"Мы хотим, чтобы при обработке предметов игрока ограничивало только количество золота и маревита, особенно когда уровень обработки приходится часто сбрасывать".

Мы отключили функцию DirectStorage, чтобы найти причину неполадок, связанных с производительностью. Если вы хотите продолжить использовать DirectStorage для ускорения загрузок с использованием поддерживаемых накопителей с интерфейсом NVMe, вы можете снова включить эту функцию, выполнив следующие шаги:

Запустите приложение Battle.net

Выберите Diablo IV — значок шестеренки рядом с кнопкой «Играть» — «Настройки игры»

Поставьте галочку «Дополнительные параметры командной строки»

Добавьте параметр: -enableds

Исправление неполадок

Особые возможности

Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не зачитывала подробности о декоративных предметах в меню реликвария.

Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана несколько раз зачитывала названия классов, для которых доступны декоративные предметы из реликвария.

Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана зачитывала задачи сезонного похода как дроби.

Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не работала при просмотре списка друзей в Steam.

Сезон возвращения Белиала

Исправлена неполадка, в результате которой прогресс задания «Погребенная надежда» мог быть заблокирован, если игрок покидал подземелье, когда активна задача «Уничтожьте призраков».

Исправлена неполадка, в результате которой алтарь в крепости Костер Эримана становился недоступным для взаимодействия, если Даз'агура убивал главный эффект «Взрывной руды Златолюбца».

Исправлена неполадка, в результате которой фантом Кирмы переставал атаковать игрока, если босса ошеломляли в тот момент, когда он наносил удар в прыжке.

Исправлена неполадка, в результате которой эффект телепортации руны Джа не работал, если у игрока был выбран главный эффект «Туннель Дюриэля».

Игровой процесс

Исправлена неполадка, в результате которой игроки, не участвовавшие в битве с Грегуаром, могли открыть его сокровищницу.

Исправлена неполадка, в результате которой капитан Уиллкокс, редкий монстр в Хавезаре, мог стать неуязвимым, если нанести ему слишком много урона за короткий промежуток времени.

Исправлена неполадка, в результате которой маревит, брошенный на землю одним игроком, могли подбирать другие игроки.

Исправлена неполадка, в результате которой ворон с Древа становился недоступным для взаимодействия, если игрок закрывал окно выбора награды, не выбрав награду.

Исправлена неполадка, в результате которой в некоторых ситуациях сундуки боссов в логовах становились недоступными для взаимодействия.

Интерфейс и удобство игры

Исправлена неполадка, в результате которой значок Шепчущего древа отображался на карте в Кед Барду.

Исправлена неполадка, в результате которой задачи сезонного похода, выполненные до открытия соответствующей главы, не отображались как завершенные.

Исправлена неполадка, в результате которой игра прекращала работать после двойного щелчка по кнопке «Создать персонажа» в меню выбора персонажа.

Исправлена неполадка, в результате которой счетчик волн в битве против инфернальных орд не обновлялся.

Прочее