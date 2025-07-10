Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.3.0

Разработчики Diablo 4 опубликовали патч-ноут исправлений, которые вступили в силу 9 июля.
Срочные исправления к обновлению 2.3.0 для Diablo IV – 9 июля 2025 г.
Улучшения игры
- Уменьшена частота срабатывания "Космической аномалии" при использовании со способностями со снарядами. Также теперь она срабатывает лишь единожды за применение способности.
Исправления неполадок
- Исправлена неполадка, в результате которой взаимодействие "Насыщения самоцвета" и "Просветления" позволяло неограниченно масштабировать урон волшебника.
- Исправлена неполадка, в результате которой было сложно взаимодействовать с Хорадримскими порталами в Хорадримских хранилищах.
- Улучшения стабильности.
Че ее бесплатно можно пройти? Покупать не собираюсь
Не понимаю намеков, если можно лучше ответь
ох, хотел ответить.., но тебе уже намекнули)
В игре постоянный онлайн, логично, что нельзя бесплатно.