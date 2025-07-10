ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 531 оценка

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.3.0

Solstice Solstice

Разработчики Diablo 4 опубликовали патч-ноут исправлений, которые вступили в силу 9 июля.

Срочные исправления к обновлению 2.3.0 для Diablo IV – 9 июля 2025 г.

Улучшения игры

  • Уменьшена частота срабатывания "Космической аномалии" при использовании со способностями со снарядами. Также теперь она срабатывает лишь единожды за применение способности.

Исправления неполадок

  • Исправлена неполадка, в результате которой взаимодействие "Насыщения самоцвета" и "Просветления" позволяло неограниченно масштабировать урон волшебника.
  • Исправлена неполадка, в результате которой было сложно взаимодействовать с Хорадримскими порталами в Хорадримских хранилищах.
  • Улучшения стабильности.
Источник  
18
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BloomingVysor

Че ее бесплатно можно пройти? Покупать не собираюсь

9
BloomingVysor kedmaker

Не понимаю намеков, если можно лучше ответь

1
kedmaker

ох, хотел ответить.., но тебе уже намекнули)

Niphestotel

В игре постоянный онлайн, логично, что нельзя бесплатно.

1