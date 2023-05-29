Разработчиков Diablo 4 разоблачили за фейковые лизоблюдские вопросы, якобы от фанатов

До официального выхода Diablo 4 осталась почти ровно неделя (те, кто оформил предзаказ, смогут поиграть раньше, 2 июня). Разработчики Blizzard в лице заместителя директора Джозефа Пьепиоры и арт-директора Джона Мюллера решили в самом конце кампании по продвижению игры ответить на вопросы фанатов в классической форме вопрос/ответ. Видео, опубликованное на канале Future Games Show, было призвано развеять все сомнения любознательных игроков.
К несчастью (по крайней мере, для Blizzard), оказалось, что большинство вопросов в ролике поступало не от игроков.
Скандал с фейковыми вопросами привлек внимание Quin69, который, транслируя свою реакцию на вопросы и ответы, начал интересоваться их довольно подозрительным содержанием; некоторые из них не были похожи на то, что написал бы геймер перед релизом - некоторые комментарии выглядели как хвалебные "оды".
Стример решил проверить, от кого исходят комментарии, упомянутые в видео. Оказалось, что значительная часть "авторов" комментариев либо не существует, либо как-то связана с разработчиками.
Вот пример подобного вопроса от фейкового пользователя:
Большое спасибо за то, что добавили игру для кооператива на диване!
Я представляю, как это усложнило процесс разработки, почему было так важно добавить эту опцию в Diablo 4?
После того как этот маскарад был раскрыт, на Blizzard, естественно, обрушилась волна критики, на этот раз от реальных пользователей, оставляющих реальные комментарии:
Маркетинговая команда игры заставила меня возненавидеть игру еще до того, как я в нее поиграл.
Картонные вопросы для картонных разработчиков от картонной подделки того, что когда-то было Blizzard.
Вы можете увидеть, что это фиктивные вопросы и ответы, если в них нет вопросов про pay-to-win
Blizzard пока не ответила на обвинения в подтасовке вопросов, но само собой разумеется, что никакой позитивный пиар здесь не поможет. Вопрос о том, почему разработчики решили выстрелить себе в ногу перед самым запуском, остается без ответа.
Пойманы за руку как дешевки.
Ща фанат прибежит.
га.в.нарь уже тут))
))) адепт
В последние дни, перед стартом игры, PR-отдел, близзов отжигает
Якобы от фанатов, потому что фанатов уже практически нет. Председатель фонда BLM не считается...
єто страшно даже представить
То есть фанаты сами себя раскрыли чтоли?Это они ловко а что тут смешного не понял