Разработчиков Diablo 4 разоблачили за фейковые лизоблюдские вопросы, якобы от фанатов ©

До официального выхода Diablo 4 осталась почти ровно неделя (те, кто оформил предзаказ, смогут поиграть раньше, 2 июня). Разработчики Blizzard в лице заместителя директора Джозефа Пьепиоры и арт-директора Джона Мюллера решили в самом конце кампании по продвижению игры ответить на вопросы фанатов в классической форме вопрос/ответ. Видео, опубликованное на канале Future Games Show, было призвано развеять все сомнения любознательных игроков.



К несчастью (по крайней мере, для Blizzard), оказалось, что большинство вопросов в ролике поступало не от игроков.

Скандал с фейковыми вопросами привлек внимание Quin69, который, транслируя свою реакцию на вопросы и ответы, начал интересоваться их довольно подозрительным содержанием; некоторые из них не были похожи на то, что написал бы геймер перед релизом - некоторые комментарии выглядели как хвалебные "оды".

Стример решил проверить, от кого исходят комментарии, упомянутые в видео. Оказалось, что значительная часть "авторов" комментариев либо не существует, либо как-то связана с разработчиками.

Вот пример подобного вопроса от фейкового пользователя:

Большое спасибо за то, что добавили игру для кооператива на диване!



Я представляю, как это усложнило процесс разработки, почему было так важно добавить эту опцию в Diablo 4?

После того как этот маскарад был раскрыт, на Blizzard, естественно, обрушилась волна критики, на этот раз от реальных пользователей, оставляющих реальные комментарии:

Маркетинговая команда игры заставила меня возненавидеть игру еще до того, как я в нее поиграл.

Картонные вопросы для картонных разработчиков от картонной подделки того, что когда-то было Blizzard.

Вы можете увидеть, что это фиктивные вопросы и ответы, если в них нет вопросов про pay-to-win

Blizzard пока не ответила на обвинения в подтасовке вопросов, но само собой разумеется, что никакой позитивный пиар здесь не поможет. Вопрос о том, почему разработчики решили выстрелить себе в ногу перед самым запуском, остается без ответа.