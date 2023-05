Стала известна возможная дата публикации первых обзоров Diablo 4 ©

Возможно, стали известны подробности, касающиеся эмбарго на обзоры предстоящей ролевой игры Diablo 4 от Blizzard.

Стример Twitch по имени DatModz, обычно транслирующий ролевые игры и MMO, в своем последнем стриме упомянул, что знает много нового о Diablo IV, но не может говорить об этом до 26 мая 2023 года. Похоже, что у него есть обзорная копия игры, и что эмбарго будет снято в указанную им дату.

Кроме того, Пол Тасси из Forbes упомянул в Twitter на прошлой неделе, что он отложит The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom для обзора Diablo 4, что позволяет предположить, что эмбарго на обзор, скорее всего, будет снято на этой неделе. Джез Корден из Windows Central также намекнул, что он играет в определенную игру, о которой хотел бы рассказать, но не может из-за ограничений эмбарго.

Ранее стало известно, сколько времени потребуется игрокам, чтобы достичь максимального уровня в Diablo 4. По словам помощника игрового директора Diablo 4 Джозефа Пипиоры, достижение максимального уровня игры, то есть 100-го уровня, займет более 150 часов, исходя из среднего опыта игрока.