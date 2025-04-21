Трейлер и подробности 8 сезона Diablo 4 - "Возвращение Белиала"

Разработчики Diablo 4 опубликовали геймплейный трейлер 8-го сезона, который получил название «Возвращение Белиала». Кроме того, разработчики опубликовали обширный пост, в котором постарались максимально подробно рассказать о ключевых изменениях и новинках сезона. Старт сезона намечен на 29 апреля.

Сражайтесь с силами лжи в 8-м сезоне «Возвращение Белиала»

Сила лжи проникла в Санктуарий. Белиал вернулся в этот мир... или это всего лишь иллюзия? Наверняка знает только сам Владыка Лжи. Докопайтесь до истины в 8-м сезоне «Возвращение Белиала». С 20:00 МСК 29 апреля отважные странники смогут объединиться с новыми союзниками, освоить способности боссов и начать уничтожать монстров-фантомов, чтобы приблизиться к правде.

Благодарим всех, кто принял участие в тестировании версии 2.2.0 в тестовом игровом мире (PTR). Изменения, подготовленные на основе отзывов участников тестирования, будут отражены в этой статье. Дополнительные изменения, введенные уже после того, как тестирование на PTR завершилось, отмечены синим цветом.

Бросьте вызов Белиалу в цепочке заданий «Владыка Лжи»

Никто не знает, какую цель преследует Белиал, но с его возвращением в мире появились таинственные монстры-фантомы. Обитатели Санктуария не собираются терпеть это нашествие. Некоторые решили изучить этих чудовищ и узнать больше об их происхождении. Вам предстоит познакомиться с Сайиной, бывшим магом-визджереем, и рыцарем Ярием, назвавшимся служителем Собора Света. Хотя сперва эти двое отнесутся друг к другу с недоверием, Сайина и Ярий помогут вам уничтожить источник новых чудовищ. Действуйте сообща, чтобы раскрыть замысел Белиала.

Отправьтесь на поиски правды вместе с этими союзниками и обретите невообразимую силу, открыв новые способности боссов. Не подведите. Судьба Санктуария в ваших руках.

Чтобы начать выполнение задания «Владыка Лжи», поговорите с незнакомкой, ждущей вас в центре Киовашада рядом с вратами странствий. Также от вас требуется пройти главную кампанию основной игры и создать нового персонажа в сезонном игровом мире.

Вершите возмездие со способностями боссов

Благодаря магии иллюзий вы сможете получить силу врагов и применять те самые атаки, после которых когда-то видели на экране досадные слова «Вы погибли». Способности боссов — новый способ дополнить варианты развития. Вы можете похищать их у побежденных боссов вне подземелий, боссов событий и боссов в логовах (ранее известных как боссы финального этапа игры). В Санктуарии есть 24 босса, способности которых можно похитить. У каждой способности босса есть 2 эффекта — главный эффект и модификатор. Они активируются в зависимости от того, в какую ячейку вы добавите способность босса. Одновременно можно выбрать 1 главный эффект и 3 модификатора.

Способность, выбранная как главный эффект, самая заметная и больше всего влияет на игровой процесс, а модификаторы усиливают ее, делая еще мощнее. Экспериментируйте с различными сочетаниями главного эффекта и модификаторов и найдите комбинацию, идеально подходящую для вашего варианта развития.

Способности боссов можно получить за первую победу над определенными боссами в Санктуарии в ходе текущего сезона. В списке дьявольских исполинов, у которых можно похитить способности, различные боссы вне подземелий, боссы нового события «Нашествие фантомов» (подробности читайте далее в этой статье) и даже сама Лилит.

Ниже представлен полный список из всех 24 способностей боссов, включая главные эффекты и модификаторы:

Можно получить на любом уровне сложности

Луч Бродячей смерти (источник — босс вне подземелья Бродячая смерть)

Главный эффект: поддерживая умение, вы создаете луч, который наносит 300% урона от обморожения в секунду. Пораженные противники получают от вас на 50%[x] больше урона в течение 1 сек.

Модификатор: ваша главная способность босса мгновенно казнит противников с уровнем здоровья ниже 15,5% (кроме боссов). При этом вы восстанавливаете 25 ед. основного ресурса.

Ядовитое дыхание Ашавы (источник — босс вне подземелья Ашава)

Главный эффект: поражая противника, получающего периодический урон, вы создаете волну кислоты, которая наносит 1200% урона от отравления за 4 сек. Урон от отравления увеличивается на 10% за каждый 1% текущего здоровья цели с эффектом периодического урона.

Модификатор: один раз за активацию ваша главная способность босса также наносит цели 45% урона от отравления за 3 сек.

Взрывная руда Златолюбца (источник — босс вне подземелья Проклятый Златолюбец)

Главный эффект: когда вы получаете избыточное количество основного ресурса, создает кусок руды. Через 2,5 сек. руда взрывается и наносит 700% урона от огня. Одновременно можно создать до 3 кусков руды.

Модификатор: ваша главная способность босса тратит весь запас основного ресурса и наносит на 0,01%[x] больше урона за каждую потраченную единицу.

Когти Аллека (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: базовые умения наносят пораженным противникам 200% урона от искр за 4 сек.

Модификатор: ваша скорость передвижения повышается на 5% и еще 0,5% за каждый 1% бонуса к сокращению времени восстановления. Максимальная прибавка — 11%.

Дрессировка повелительницы зверей (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы применяете умение категории «Призыв» или зовете наемника для подкрепления, одно из призванных существ или наемник оглушает окружающие цели на 2 сек. и получает на 75% меньше урона.

Модификатор: ваши призванные существа наносят на 5%[x] больше урона и еще 0,25%[x] за каждый 1% бонуса к критическому урону от предметов и уровней совершенствования. Максимальная прибавка — 17%[x].

Саботаж вымогателя (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: применяя основное умение, когда у вас есть барьер, вы сбиваете с ног противников вблизи на 1,1 сек. Срабатывает для одной и той же цели не чаще раза в 5 сек.

Модификатор: получая укрепление, вы также получаете 11% его объема как барьер на 6 сек.

Разгром жнеца плоти (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы наносите урон уязвимому противнику, снимает эффект уязвимости, а затем оглушает цель и окружающих врагов на 0,5 сек. Это оглушение ошеломляет боссов на 100% сильнее.

Модификатор: увеличивает урон, наносимый уязвимым противникам, на 5%[x] и еще 0,5%[x] за каждый 1% бонуса к длительности эффектов контроля. Максимальная прибавка — 10,5%[x].

Скорость душителя Ненависти (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: умения темной магии и огня повышают скорость передвижения на 1,1% на 3 сек. Максимальный бонус — 11%.

Модификатор: вероятность критического удара повышается на 5%[+] и еще 0,5%[+] за каждый 1% бонусного сопротивления темной магии. Максимальная прибавка — 12%[+].

Искры Кирмы (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: применяя «Ускользание», вы наносите противникам вблизи 200% урона от искр за 4 сек.

Модификатор: время восстановления «Ускользания» сокращается на 5%. Эффект усиливается на 0,2% за каждый 1% бонусного сопротивления молнии вплоть до 11%.

Глаз меткого бандита (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: нанося прямой урон противнику вдалеке, вы замедляете цель и окружающих врагов на 40% на 5 сек.

Модификатор: наносимый вами урон увеличивается с расстоянием. Максимальный бонус — 10,5%[x].

Пламя Синерата (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: умения категории «Подвижность» поджигают противников вблизи и наносят им 50% урона от горения за 4 сек.

Модификатор: урон от всех стихий увеличивается на 5%[x]. За каждый 1% бонусного сопротивления стихии урон от этой стихии увеличивается на 0,2%[x]. Максимальная прибавка — 15,5%[x].

Токсины Скерга (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда противник наносит вам урон, наносит ему 600% урона от отравления за 4 сек.

Модификатор: когда вы получаете урон от периодического эффекта, с вероятностью 5% вместо этого вы восстанавливаете здоровье. Вероятность повышается на 50% бонусного сопротивления яду вплоть до 12%.

Ярость Торуска (источник — соответствующий фантом в ходе события «Нашествие фантомов»)

Главный эффект: когда вы наносите урон противнику, находящемуся под действием эффекта контроля, цель и все другие ближайшие противники получают неудержимость, но ваш урон, скорость атаки и скорость передвижения увеличиваются на 10,5%[x] на 3 сек.

Модификатор: скорость атаки повышается на 5%[+] и еще на 0,25%[+] за каждый 1% бонуса к урону против целей под действием эффектов контроля. Максимальная прибавка — 10,5%[+].

Можно получить на уровне сложности «Истязание I» или более высоком

Кристальная обманка Белиала (источник — Белиал в засаде в логове босса)

Главный эффект: когда вы применяете умение категории «Ловкость», «Защита» или «Макабр», создает кристалл, который провоцирует противников и взрывается через 3 сек., нанося 600% урона от темной магии.

Модификатор: при активации ваша главная способность босса повергает ближайших противников в страх на 0,75 сек. и наносит им 50% урона от темной магии.

Ветер ненависти Лилит (источник — Лилит)

Главный эффект: когда вы применяете умение, атакует противников волной шипов, которая существует 2 сек. и наносит 400% физического урона. Поражая одну и ту же цель, «Ветер ненависти» наносит ей на 60%[x] больше урона с каждым ударом вплоть до 300%[x].

Модификатор: когда ваша главная способность босса поражает особого противника, она на 15 сек. создает неподвижную обожженную копию с 10% максимального запаса здоровья. Когда обожженная копия погибает, особый противник теряет 2,1% здоровья. Одновременно можно создать до 1 обожженной копии особого противника и до 2 обожженных копий босса. Создать обожженные копии противников с «Устойчивостью» невозможно.

Туннель Дюриэля (источник — великий босс логова Дюриэль)

Главный эффект: при «Ускользании» вы теперь зарываетесь в землю, обездвиживая ближайших противников на 5 сек. и нанося 100% урона при закапывании и выходе на поверхность. Пока вы под землей, наносит 100% урона раз в 0,25 сек. Время восстановления «Ускользания» увеличивается на 4 сек., а эффекты, сокращающие время восстановления, действуют на «Ускользание» с эффективностью 50%.

Модификатор: при активации ваша главная способность босса повышает вероятность уклонения на 21%[+] на 5 сек. Уклонившись от атаки, вы обездвиживаете ближайших противников на 3 сек.

Пронзающий взгляд Белиала (источник — вознесенный босс логова Белиал, Владыка Лжи)

Главный эффект: выпив зелье здоровья, вы получаете на 50% меньше урона в течение 2 сек. и испепеляете противников взглядом, нанося 438% урона от порчи за 3,5 сек. После этого вы не можете повторно использовать зелья здоровья в течение 5 сек. Вы можете пить зелья здоровья при максимальном запасе здоровья.

Модификатор: ваша главная способность босса при активации дает незаметность на 2 сек. Вы наносите на 11%[x] больше подавляющего урона в течение 2 сек. после перехода в состояние незаметности.

Пылающий череп Андариэль (источник — великий босс логова Андариэль)

Главный эффект: когда вы стоите на месте в течение 1 сек., призывает череп, который вращается вокруг вас в течение 4 сек. и дышит огнем, нанося 450% урона от горения за 3 сек.

Модификатор: противники получают на 10,5% больше урона от ваших периодических эффектов.

Град чудовища во льду (источник — обычный босс логова чудовище во льду)

Главный эффект: после того как вы применяете 3 умения с эффектом контроля или ошеломления, выстреливает острыми градинами, наносящими 800% урона от холода и замораживающими противников на 2 сек.

Модификатор: главная способность босса теперь заставляет цели коченеть, замедляя их на 2,5%[x].

Путь молний Грегуара (источник — обычный босс логова Грегуар)

Главный эффект: когда вы применяете основное умение, по прямой линии перед вами в течение 1,2 сек. бьет молния, каждым ударом наносящая 250% урона от молнии.

Модификатор: один раз за активацию ваша главная способность босса оглушает пораженных противников на 0,25 сек., когда наносит урон.

Кровавая купель лорда Зира (источник — обычный босс логова лорд Зир)

Главный эффект: нанося урон противнику, вы создаете кровавую лужу, которая наносит 400% урона от кровотечения в секунду в течение 4 сек. Одновременно можно создать до 3 луж.

Модификатор: главная способность босса восстанавливает вам 17% максимального запаса здоровья за 3 сек.

Вампиризм Варшана (источник — обычный босс логова Варшан)

Главный эффект: раз в 1 сек. направляет в ближайшего противника вытягивающий кровь луч, наносящий 700% урона от порчи и восполняющий вам 15% максимального запаса здоровья.

Модификатор: ваша главная способность босса при активации наносит ближайшим противникам 200% урона от порчи за 2 сек.

Метательные бомбы Уривара (источник — обычный босс логова Уривар. Требуется дополнение Vessel of Hatred.)

Главный эффект: применяя мощное умение, вы также бросаете 4 бомбы, которые наносят 400% урона от огня. Время восстановления умений сокращается на 15%.

Модификатор: когда ваша главная способность босса убивает противника, время восстановления мощного умения сокращается на 0,2 сек.

Шквал Вестника Ненависти (источник — великий босс логова Вестник Ненависти. Требуется дополнение Vessel of Hatred.)

Главный эффект: когда вы наносите урон уязвимому противнику, выпускает пронзающие осколки, которые существуют 1,3 сек., наносят 250% урона от огня и применяют эффект уязвимости. Наносит на 40%[x] больше урона уязвимым противникам.

Модификатор: когда вы применяете базовое умение при максимальном уровне ресурса, оно расходует весь запас и делает ближайших врагов уязвимыми. Главная способность босса увеличивает урон, наносимый уязвимым целям, на 11%[x] на 5 сек.

Сражайтесь со смертоносными фантомами в ходе нового события

После трагической гибели Лилит Белиал решил сам захватить Санктуарий. Его монстры-фантомы — иллюзорная армия, сеющая в реальном мире осколки лжи, — появились во всех частях Санктуария.

Защитите свой дом от захватчиков в ходе нового события «Нашествие фантомов». В этом событии могут участвовать все персонажи на любом уровне сложности. Событие происходит каждые несколько минут в разных частях открытого мира. Текущее место события можно найти на карте.

Добравшись до нужной области, отправляйте самозванцев назад в мир лжи, созданный воображением их хозяина. На теле каждого монстра-фантома есть знак Белиала — омерзительный зеленый глаз, по которому вы сможете отличить их от других противников. Уничтожив орду этих монстров, вы привлечете внимание одного из десяти боссов-фантомов. Победив босса, вы получите его уникальную способность. А когда вы пройдете это испытание во второй раз, Белиал примет осязаемый облик, чтобы лично покарать вас.

Событие «Нашествие фантомов» — отличный метод открыть новые способности боссов и повысить уровень персонажа.

Улучшайте свою репутацию

Отражать нападения фантомных прихвостней Белиала — задача непростая. Побеждайте его творцов иллюзий, проходите события «Нашествие фантомов» и убивайте боссов по всему Санктуарию, чтобы зарабатывать очки репутации. За репутацию можно получить позабытые тайники с предметами необычного качества, такими как ослепительная искра, ключи от сокровищниц и другие награды.

Переработанные боссы в логовах

Боссы, которые раньше назывались боссами финального этапа игры или боссами из таблицы, разделены на 3 уровня: обычные, великие и вознесенные боссы логова. Эти уровни отражают силу боссов и ценность их наград.

Обычные боссы в логовах: чудовище во льду, Грегуар, лорд Зир, Варшан и Уривар (доступен только для владельцев дополнения Vessel of Hatred).



Великие боссы в логовах: Андариэль, Дюриэль и Вестник Ненависти (доступен только для владельцев дополнения Vessel of Hatred).



Вознесенные боссы в логовах: Белиал, Владыка Лжи.

Сражения с боссами в логовах доступны на сложности «Истязание I» и выше.:

Добыча за победу над боссами в логовах

Для призыва боссов в логовах больше не требуются материалы, но награды за победу над ними значительно уменьшены. Теперь после победы над боссом логова появляется сокровищница с добычей. Каждый игрок должен отдельно применить к ней специальные ключи и открыть ее.



Первый уникальный предмет за победу над боссом логова гарантированно относится к списку добычи данного босса. Все остальные уникальные предметы с вероятностью 50% могут быть из общего списка уникальных предметов. На уровне сложности «Истязание III» игроки гарантированно получают еще один уникальный предмет из соответствующего списка добычи.



С вероятностью 33% за каждого дополнительного участника группы за победу над боссом логова можно получить дополнительный легендарный предмет из его списка добычи.



За победу над боссами логова полагается больше предметов. Теперь на уровне сложности «Истязание IV» за победу над боссом логова можно получить 7 уникальных предметов, а не 6.

Ключи от логова босс

Чтобы открыть сокровищницу босса в логове, требуется определенное количество ключей. Они распределены следующим образом: Обычные боссы в логовах: 12, Великие боссы в логовах: 3 и Вознесенные боссы в логовах: 2.



Ключами служат разные предметы, для каждого босса свой: чумное сердце (Варшан), живая сталь (Грегуар), эссенция ужаса (чудовище во льду), отборная кровь (лорд Зир), маска вершителя (Уривар), осколок агонии (Дюриэль), утыканная булавками кукла (Андариэль), сердце Ненависти (Вестник Ненависти), оболочка предателя (Белиал, Владыка Лжи).



За победу над любым обычным боссом логова с некоторой вероятностью можно получить стигийский камень. Эти камни можно преобразовать в ключ от логова великого босса по вашему выбору.



Ключи от логова объединяются в связки по 99.

Количество получаемых ключей от логова увеличено:

Сундуки Адского натиска теперь содержат больше живой стали.



В кошмарных подземельях теперь можно получить больше эссенции ужаса.



За победу над Кровавой Девой теперь можно получить больше отборной крови за каждое пожертвованное губительное сердце.



В ходе событий легиона теперь можно получить больше отборной крови.



За победу над боссами вне подземелья теперь можно получить больше отборной крови.



Случайные ключи боссов теперь с большей вероятностью оказываются не чумными сердцами, а другими ключами.

Как найти логово босса:

Логова боссов отмечены специальными значками на карте.



После того как вы найдете логово босса, вы сможете перенестись прямо к нему, воспользовавшись новой возможностью телепортации.



В описании каждого логова босса на карте также указано, какие ключи в нем нужны и достаточно ли их у вас.

Комментарий разработчиков:

Мы получили жалобы на то, что некоторые игроки присоединялись к группе, позволяли другим участникам тратить материалы для призыва босса, собирали награды и выходили из группы. Нам показалось, что это несправедливо по отношению к игрокам, расходующим материалы для призыва, так что теперь каждый игрок должен сам потратить материалы, чтобы забрать добычу из сокровищницы. Кроме того, игроки рассказали нам о досадных ситуациях, когда они тратили материалы и призывали босса, чтобы испытать новый вариант развития, а потом погибали и оставались без наград. Теперь вы можете испытать свои силы против любого босса логова на уровне сложности «Истязание I» или более высоком — и потратить материалы только в случае победы.

Новые легендарные и уникальные предметы

Встречайте новые уникальные предметы и легендарные аспекты, которые помогут вам еще лучше убивать демонов.

Варвар

Погибель Ахъяд-ден (уникальные перчатки):

Свойства:

+4-6 к уровню «Могучего броска»

+114-150% к критическому урону

+7-10 ед. ярости в секунду

-8-12,5% к времени восстановления умений

Уникальное свойство:

Раз в 12 сек. ваш следующий «Могучий бросок» выпускает все импульсы одновременно и наносит урон от огня, увеличенный на 400-600%.

Аспект отложенной погибели (атакующий): «Могучий бросок» и «Железная хватка» теперь получают мультипликативный бонус к урону от эффектов, сокращающих время восстановления. При этом время восстановления не сокращается. Урон от «Могучего броска» и «Железной хватки» увеличивается еще на 125-250%[x].

Друид

Наследие Гатлена (уникальный шлем):

Свойства:

Базовое: «Сущность леса» повышает скорость атаки на 15%

+10,5-15% к силе воли

+224-296 к броне

+2-3 к уровню «Человечности»

+17,5-23% к скорости передвижения в облике человека

Уникальные свойства:

Находясь в облике человека, нанеся противникам критический урон от сил природы 400-200 раз, вы получаете «Сущность леса» на 15 сек.

Пока вас питает «Сущность леса», вы получаете главные пассивные умения «Буря в разгаре» и «Мощь земли».

Аспект неминуемого потопа (атакующий): поражает в два раза больше целей и увеличивает урон, получаемый целями от других ваших умений, на 30-50%[x] на 6 сек.

Некромант

Сангвивор, клинок Зира (уникальный двуручный меч):

Свойства:

Базовое: +60% к урону от умений призыва

+32-50% к вероятности удвоенного урона «Армии мертвецов»

+214-242 к интеллекту

+1060-1142 к максимальному запасу здоровья

+2 к уровню «Мастера скелетов-воинов», «Мастера скелетов-магов» и «Мастера големов»

Уникальные свойства:

Нанося урон, ваши призванные существа поражают врагов «Проклятием вампиров». За каждый израсходованный труп «Проклятие вампиров» получает одну душу и может накопить до 20 душ.

«Армия мертвецов» теперь высвобождает накопленные «Проклятием вампиров» души, при этом урон от душ и «Армии мертвецов» увеличивается на 15-25% за каждую душу.

Аспект служения и жертвы (атакующий): уничтоженные скелеты-воины взрываются, нанося (200-300%) физического урона ближайшим противникам. Скелеты-воины теряют по 25% здоровья в сек., пока участвуют в бою. Скелеты-маги получают на 90% меньше урона и наносят на 50-100%[x] больше урона.

Разбойник

Повязки гнойной розы (уникальные перчатки):

Свойства:

Базовое: +4 к максимальному количеству «Ловушек с ядом»

+10,5-15% к скорости атаки

+3-5% к максимальному сопротивлению яду

+41,5-55% к сопротивлению яду

+18,5-27,5% к вероятности применить «Ловушку с ядом» дважды

Уникальное свойство:

«Ловушка с ядом» всегда наносит урон в полном объеме за 3 сек. и получает все бонусы от улучшений, усиленные на 50-100%[x]. «Ловушка с ядом» также:

Получает бонус от серии приемов.

Не требует восстановления во время действия «Внутреннего зрения».

Восстанавливается быстрее благодаря «Подготовке».

Аспект заражения (атакующий): «Ловушка с ядом» взрывается при срабатывании, нанося 150-250% урона от яда. Если взрыв наносит критический урон, наносимый вами урон от яда увеличивается на 20-40%[x] на 5 сек.

Волшебник

Леденящий град (уникальный шлем):

Свойства:

1-е базовое свойство: +7,5% к максимальному сопротивлению холоду

2-е базовое свойство: +50% к сопротивлению холоду

+10,5-15% к интеллекту

+13-17,5% к максимальному запасу здоровья

+10,5-15% к скорости атаки

+4-6 к уровню «Осколков льда»

Уникальное свойство:

«Осколки льда» теперь выпускают еще 2 снаряда. Каждый раз, когда «Осколки льда» поражают противника, ваш урон увеличивается на 1-1,5%[x] на 5 сек. Максимальный бонус — 50-75%[x].

Леденящий аспект (атакующий): противники получают до 35-55%[x] дополнительного урона в зависимости от силы действующего на них эффекта окоченения или ошеломления. Применяемое вами окоченение усиливается на 15%.

Наследник духов

Горжет Солнечной птицы (уникальный амулет):

Свойства:

Базовое: +30% к сопротивлению всем стихиям

+16-25% к скорости передвижения

+2-3 к уровню «Мощи»

+2-3 к уровню «Печи»

+2-3 к уровню «Ускорения»

Уникальные свойства:

Когда вы подбираете перо бури, вокруг вас на 8 сек. образуется огненный шторм, наносящий 200-400% урона от огня раз в 0,5 сек.

Подняв еще 5 перьев, вы усиливаете огненный шторм и увеличиваете его урон на 100%[x], но не обновляете время действия. Перья бури теперь относятся к умениям ягуара, а огненный шторм относится к умениям орла, ягуара и перьев бури.

Аспект «Рвать и кромсать» (атакующий): «Стремительные когти» наносят на 10-30%[x] больше урона и усиливаются в зависимости от количества зарядов на момент применения:

1: восстанавливает 15% максимального запаса здоровья.

2: гарантированно наносит подавляющий урон.

3: гарантированно наносит критический урон.

4+: наносит еще один удар.

Новая механика боевого пропуска — реликварии

Получайте награды по-новому с реликвариями! Эта обновленная система боевых пропусков позволит вам выбирать порядок, в котором вы будете зарабатывать награды. Каждый реликварий представляет собой каталог наград, приобретаемых за специальную валюту. Чтобы открыть большинство реликвариев, их нужно приобрести за платину.

Виды реликвариев

Реликварии делятся на два вида: реликварии боевого пропуска и реликварии событий. Первый вид разделен на 4 разных реликвария с отдельными наградами. В новом сезоне «Возвращение Белиала» игрокам будет доступно 4 реликвария боевого пропуска: «Возвращение Белиала», «Оружие», «Звери» и «Доспехи».

«Возвращение Белиала» — реликварий бесплатного боевого пропуска, для доступа к которому не требуется платина. Зато вы сможете получить пару сотен платины, открыв ее в этом реликварии. «Оружие», «Звери» и «Доспехи» — премиальные реликварии, которые можно открыть за 200/500/800 платины соответственно или получить, купив набор боевого пропуска за 1000 платины. Посмотреть содержимое реликвария можно в любой момент, поэтому с 29 апреля вы сможете сами решить, на что потратить платину. Реликварии боевого пропуска доступны на протяжении всего сезона, в котором они были выпущены.

Реликварии событий действуют несколько иначе: как правило, их выпуск может быть приурочен к знаменательным этапам в развитии игры или совместным акциям. Такие реликварии будут доступны в течение более короткого периода времени, поэтому мы советуем периодически проверять соответствующую вкладку меню. В остальном реликварии событий будут действовать так же, как реликварии боевого пропуска.

Получение наград из реликвариев

Каждый реликварий содержит декоративные предметы, которые помогут дополнить образ вашего персонажа. Но в отличие от предыдущей системы боевого пропуска, теперь вы сможете открывать награды в том порядке, в каком захотите. Некоторые реликварии могут быть выдержаны в определенной тематике, и доступные в них декоративные предметы будут ей соответствовать. Вы можете открывать любые предметы в доступном вам реликварии в любое время.

Красные монеты на иллюстрации — это жетоны одобрения. Они требуются, чтобы открывать предметы в реликварии. Одобрение можно получить только за убийство монстров и выполнение заданий. Над страницей реликвариев расположена шкала, показывающая, как скоро вы получите следующий жетон. Накопить можно до 99 жетонов одобрения. После этого вы не сможете их зарабатывать, пока не потратите часть. На следующий сезон можно перенести максимум 99 жетонов.

Возможно, вы уже заметили, что один из предметов в представленном выше реликварии отмечен значком в виде звезды — это дополнительная награда. Такие награды открываются автоматически, когда вы приобретаете все остальные предметы в реликварии за жетоны одобрения. Они являются подарком и не требуют жетонов для получения. Не забывайте забирать их, как только они становятся доступны!

Какие награды доступны в реликвариях этого сезона?

Каждый реликварий этого сезона будет содержать дополнительную награду — часть комплекта доспехов «Личина Обманщика». Откройте все награды во всех 4 реликвариях боевого пропуска, чтобы получить этот потрясающий комплект. Кроме того, каждый из реликвариев премиального боевого пропуска содержит 1 непремиальное декоративное оружие, которое можно открыть, не приобретая реликварий за платину. Тем не менее, вам потребуется заплатить жетоны одобрения за само оружие.

Возвращение Белиала: реликварий с различными наградами, включающими декоративный эффект портала в город, декоративное оружие, декоративные предметы для транспорта и платину. Дополнительной наградой будут перчатки из комплекта для трансмогрификации доспехов «Личина Обманщика».

Оружие: название этого реликвария говорит само за себя. Здесь вы можете открыть декоративное оружие, подходящее для различных классов. Дополнительной наградой будут сапоги из комплекта доспехов «Личина Обманщика».

Звери: ваш питомец наверняка обошел добрую часть Санктуария и принес вам не одну гору золота. Поощрите его старание приятной наградой. В данном реликварии вас ждет несколько видов транспорта, декоративные предметы для транспорта и один питомец. Дополнительной наградой будет ножная броня из комплекта доспехов «Личина Обманщика».

Доспехи: в мире, полном грозных чудовищ, страннику не обойтись без достойных доспехов. В этом реликварии можно открыть комплекты декоративных доспехов для каждого класса и декоративный эффект портала. Дополнительной наградой будет нагрудник и шлем из комплекта доспехов «Личина Обманщика».

Открыть содержимое каждого реликвария — задача не из легких. Комплект «Личина Обманщика» станет для вас символом этого достижения. Станьте светозарным воителем, вселяющим ужас в темные сердца служителей Преисподней.

Набор боевого пропуска Deluxe

Мы знаем, о чем вы подумали: комплект «Личина Обманщика» будет смотреться еще эффектнее, если добавить к нему крылья. Вы сможете получить их и другие награды, если приобретете набор боевого пропуска Deluxe за 2800 платины. В набор входит:

Мгновенный доступ к комплекту доспехов «Личина Обманщика»*

Крылья «Последнее перерождение обмана» для каждого класса

Питомец-сова Оринокта

Доступ к реликвариям «Оружие», «Звери» и «Доспехи»

*Прочие предметы в реликвариях необходимо открыть с помощью жетонов одобрения.

Вопросы и ответы о реликвариях

Куда пропали благословения сезона?

Благословения сезона, а также открывающий их тлеющий пепел, перемещены в меню сезонного похода. Их действие никак не изменилось.

Что произойдет с моими непотраченными жетонами боевого пропуска?

Все непотраченные жетоны боевого пропуска будут автоматически заменены на другие предметы 28 апреля. В зависимости от типа имеющегося у них жетона игроки получат следующие предметы:

Жетон премиального боевого пропуска = жетон реликвария премиального боевого пропуска

Жетон расширения ускоренного боевого пропуска = 1800 платины

Что происходит с неполученными наградами реликвариев в конце сезона?

Неполученные награды исчезают, когда содержащие их реликварии перестают действовать. Счетчик до истечения срока действия реликвария расположен над каждым реликварием в соответствующем меню. Также эта информация отображается на панели с описанием, расположенной в верхнем левом углу меню каждого реликвария.

Поскольку реликварии боевого пропуска доступны в разных игровых мирах, но перестают действовать с окончанием сезона, мы советуем игрокам в вечном мире внимательно следить за временем до окончания действия каждого реликвария.

Изменения во внутриигровом и других магазинах

Пока мы готовимся к запуску реликвариев, наборы Vessel of Hatred, содержащие жетоны боевого пропуска, будут недоступны во внутриигровом магазине с 25 по 29 апреля, а также в течение нескольких часов 25 апреля в Battle.net, Steam, Microsoft Store и PlayStation Store.

Открывайте награды за сезонный поход

Окропляя землю Санктуария кровью демонов, вы будете зарабатывать награды сезонного похода.

Проходите главы, чтобы получать награды, достойные защитников Санктуария — например, ослепительную искру. Завершив сезонный поход, вы получите питомца — кошку Айрис. Она проследит за вашим тылом, флангом и любыми другими сторонами, пока вы занимаетесь убийством демонов.

Благословения сезона — теперь в новом месте

В игре появились реликварии, и благословения сезона и тлеющий пепел были перемещены в награды сезонного похода. Тлеющий пепел теперь можно получить среди наград за главы, а также за выполнение задач похода. Заработав достаточно пепла, вы сможете обменять его на следующие благословения 8-го сезона «Возвращение Белиала»:

Урна клятв: повышает количество репутации «Клятвы разоблачителя».

Урна обработки: повышает вероятность найти дополнительный маревит в кошмарных подземельях и битвах против инфернальных орд.

Урна лжи: повышает вероятность появления Белиала, Владыки Лжи, после победы над боссом в логове.

Урна шепота предков: повышает вероятность получения сундука предков за выполнение тайного поручения.

Урна символов: с некоторой вероятностью дает еще одно усиление во время улучшения символов.

Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине начинается невиданная жара! Новое снаряжение, доспехи, аксессуары, транспорт и наборы брони для транспорта позволят вам уничтожать монстров стильно. С 22:00 МСК 29 апреля вам стоит чаще наведываться к Теджал и просматривать ее товары. Ассортимент будет обновляться в течение всего 8-го сезона «Возвращение Белиала».

Одна из редчайших находок — набор «Кандалы потусторонней львицы», который включает транспорт «Ше'лавай, Потусторонняя Львица», а также трофеи транспорта «Фонарь черного света» и «Клыки потусторонней львицы». Этот набор можно приобрести в лавке Теджал за 2800 платины.

«О Ше'лавай, где твоя сила и ловкие ноги? Ее поработила тьма! Ночами она рыщет у наших домов. От нее мы прячемся. По ней мы скорбим». (Народная песня Умбару)

Руководства сообщества для «Возвращения Белиала»

Если вам нужны мудрые советы касательно того, как лучше продвигаться по текущему сезону, рекомендуем обратиться к нашим руководствам сообщества, где изложены рекомендации и подсказки о путях развития для каждого класса на любом этапе игры — от продвижения в начале игры до развития персонажа на высоком уровне.

Ни за что не верьте ему и его лжи!

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