В Blizzard отпраздновали успешный запуск Diablo 4 ©

Глава Blizzard "Майк Ибарра" и продюсер Diablo 4 "Род Фергюссон"

Руководство Activision Blizzard осталось довольным доходами с продаж Diablo 4 и в честь этого события организовали большой корпоратив для своих работников. В социальных сетях были опубликовано множество фотографий, где участники события смогли попробовать разнообразные яства, поучаствовать в конкурсах и послушать хвалебные поздравления от руководителей.

Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоялся 2 июня и заработал более 600 миллионов долларов в первую неделю после своего выхода. Средняя оценка игры на Metacritic составила 86 баллов из 100 по версии журналистов и 5.1 балла из 10 по мнению пользователей сайта.