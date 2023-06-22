Diablo 4 06.06.2023
7.7 685 оценок

В Blizzard отпраздновали успешный запуск Diablo 4

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Solstice
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Глава Blizzard "Майк Ибарра" и продюсер Diablo 4 "Род Фергюссон"
Глава Blizzard "Майк Ибарра" и продюсер Diablo 4 "Род Фергюссон"

Руководство Activision Blizzard осталось довольным доходами с продаж Diablo 4 и в честь этого события организовали большой корпоратив для своих работников. В социальных сетях были опубликовано множество фотографий, где участники события смогли попробовать разнообразные яства, поучаствовать в конкурсах и послушать хвалебные поздравления от руководителей.

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Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоялся 2 июня и заработал более 600 миллионов долларов в первую неделю после своего выхода. Средняя оценка игры на Metacritic составила 86 баллов из 100 по версии журналистов и 5.1 балла из 10 по мнению пользователей сайта.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Ща пое 2 выйдет, смешно вам будет

1
pokemonizm

не вижу ни одной причины переходить с Диабло в ПоЕ

7
-zotik-

Я играл в 1ю пое, чет ей далековато до дьябло, а когда выйдет 2я ей лет пять нужно будет контентом обростать что бы догнать дьябло. Но конечно хотелось бы что бы пое 2 была лучше и успешее. Но и реалистами быть нужно. Копия редко бывает лучше оригинала

4
МАХАН МАХАНОВИЧ pokemonizm

Какой диабло?

0
-zotik-

Вчера купил д4, вроде хорошая игра получилась

-1
Mimpro

Хоть что-то выпустили сносное

-5