В Blizzard отпраздновали успешный запуск Diablo 4

Руководство Activision Blizzard осталось довольным доходами с продаж Diablo 4 и в честь этого события организовали большой корпоратив для своих работников. В социальных сетях были опубликовано множество фотографий, где участники события смогли попробовать разнообразные яства, поучаствовать в конкурсах и послушать хвалебные поздравления от руководителей.
Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоялся 2 июня и заработал более 600 миллионов долларов в первую неделю после своего выхода. Средняя оценка игры на Metacritic составила 86 баллов из 100 по версии журналистов и 5.1 балла из 10 по мнению пользователей сайта.
Ща пое 2 выйдет, смешно вам будет
не вижу ни одной причины переходить с Диабло в ПоЕ
Я играл в 1ю пое, чет ей далековато до дьябло, а когда выйдет 2я ей лет пять нужно будет контентом обростать что бы догнать дьябло. Но конечно хотелось бы что бы пое 2 была лучше и успешее. Но и реалистами быть нужно. Копия редко бывает лучше оригинала
Какой диабло?
Вчера купил д4, вроде хорошая игра получилась
Хоть что-то выпустили сносное