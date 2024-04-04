В новом сезоне Diablo 4 появятся весенние костюмы и полупрозрачные лошади

Тестовый сервер Diablo 4 позволил игрокам ознакомиться с контентом четвертого сезона.
В новом сезоне появятся костюмы в весенней тематике и оружие для ближнего и дальнего боя. Добавлены два полупрозрачных коня с тяжелой броней. Образы персонажей в стиле Толкина будут доступны через боевой пропуск. Игроки получат шанс приобрести новых маунтов - полупрозрачных лошадей в доспехах. Также будет стильная коллекция оружия для дальнего и ближнего боя.
Запуск четвертого сезона запланирован на 14 мая, который был перенесен с апреля для тестирования.
О огонь ждем новый сезон
Ужасно выглядит. Как будто вам толкают текстурки из 2007-2008 годов.
Вааааууу, буква (Ю)
по 60 $?
ждем