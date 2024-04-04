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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 178 оценок

В новом сезоне Diablo 4 появятся весенние костюмы и полупрозрачные лошади

KoRnEr
Новости

Тестовый сервер Diablo 4 позволил игрокам ознакомиться с контентом четвертого сезона.

В новом сезоне появятся костюмы в весенней тематике и оружие для ближнего и дальнего боя. Добавлены два полупрозрачных коня с тяжелой броней. Образы персонажей в стиле Толкина будут доступны через боевой пропуск. Игроки получат шанс приобрести новых маунтов - полупрозрачных лошадей в доспехах. Также будет стильная коллекция оружия для дальнего и ближнего боя.

Запуск четвертого сезона запланирован на 14 мая, который был перенесен с апреля для тестирования.

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