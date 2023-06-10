Diablo 4 06.06.2023
7.7 554 оценки

Всё пошло не так! Xbox удаляет Ultimate-версии Diablo IV с акаунтов, купленные с помощью ошибки

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Gruz_
Новости

Все верно, уважаемые пользователи! В социальных сетях появилась сразу несколько сообщений о том, что служба поддержки Xbox вернула средства на покупку максимальной версии Diablo IV.

Согласно сообщениям, всем, кто приобрел финальную версию Diablo IV из-за ошибки в акции "только для вас", возвращают деньги и удаляют игру с их аккаунтов. Напомним, что ошибка заключалась в том, что покупатель покупал стандартную версию игры и ждал, когда появится ultimate-версия по акции "только для вас" по очень заниженной цене, которая была дешевле чем стоимость стандартной версии.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AT_Sagor

С каждым днём всё теплее и в этот раз я даже не обоссался.

0
caramba1999

Ххаааа, лицемеры. Только для вас.

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