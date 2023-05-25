Датамайнер узнал, что следующим классом в Diablo Immortal будет старый враг из первой Diablo ©

Утечка информации показала, что следующим классом в Diablo Immortal может стать Рыцарь крови, старый знакомый ветеранов Diablo. Diablo Immortal - первая игра серии для мобильных устройств, но, несмотря на то, что это спин-офф, события Diablo Immortal по-прежнему происходит во вселенной Diablo, а точнее после событий расширения Diablo 2: Lord of Destruction и до начала Diablo 3.

Согласно утечке DataMineARPG, новым классом Diablo Immortal может стать Рыцарь крови, один из персонажей франшизы Diablo, которого игроки видели в первой игре. Рыцарь крови - это разновидность адских рыцарей, встречавшийся в Diablo 1. Этот персонаж опасен даже в небольших группах, в основном из-за своего иммунитета к заклинаниям и атакам на основе огня. DataMineARPG поделились изображением, на котором, по его словам, "четко виден Рыцарь крови", сражающийся с врагами и на котором видно значок класса. Ранее Blizzard поделилась изображением с силуэтом красноглазого персонажа, но пока официально не было объявлено, каким будет новый класс Diablo Immortal.

Новый класс в Diablo Immortal будет добавлен в июле, причем автор утечки указал дату 13 июля. Еще одна информация, которой поделился DataMineARPG, заключается в том, что Рыцарь крови будет классом, основанным на силе.