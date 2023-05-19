Diablo Immortal получит новый класс и зону к первой годовщине игры ©

В честь своей первой годовщины Diablo Immortal добавит новый класс и зону, где игроки найдут массу нового контента. Diablo Immortal недавно добавила новый игровой режим и ограниченное по времени событие, чтобы удержать игроков в преддверии серии обновлений, которые появятся в 2023 году. Несмотря на споры вокруг микротранзакций в игре, разработчики продолжают работать над Diablo Immortal, чтобы устранить недовольство игроков.

Blizzard сообщила, что в Diablo Immortal появится "умопомрачительный" класс, который будет специализироваться на игре на средней дистанции с использованием классического типа оружия. Подробности о загадочном классе, такие как набор навыков, внешний вид и история, в настоящее время скудны. Но Blizzard вот этим изображением:

Blizzard также заявила, что новый класс будет представлен где-то в июле. Diablo Immortal исполнится год в начале июня, примерно в то же время, когда выйдет Diablo 4, и игра получит ряд обновлений.

Новая местность будет называться Колыбелью Древних. В середине июня вам предстоит начать новую главу кампании, а также познакомиться с новым событием в PvP-зоне, дополнительными заданиями, поручениями и разновидностями противников.

Blizzard также проведет праздничное мероприятие по случаю первой годовщины Diablo Immortal, которое углубится в историю создания Санктуария и связывающее повествование игры с Diablo 4. Хотя некоторые сведения о Diablo 4, связанные с созданием Санктуария, были вчера опубликованы, на предстоящем мероприятии будет раскрыта новая информация.