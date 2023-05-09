Diablo Immortal получает режим Boss Rush в новом обновлении ©

Blizzard объявила, что в следующем обновлении для Diablo Immortal появится новый игровой режим boss rush, в котором игроки будут сражаться с боссами рейда один за другим, а победители получат эксклюзивные награды. Обновление будет доступно для Diablo Immortla 9 или 10 мая, в зависимости от того, где вы живете.



В рамках нового игрового режима 10 игроков, которые каждую неделю быстрее всех справятся с натиском боссов, получат временный доступ к эксклюзивной рамке для аватара. Игроки, которые смогут удержаться в первой десятке на протяжении всего сезона, получат эту рамку навсегда.



Среди других особенностей обновления - изменения баланса: классы с дальним радиусом действия получат 15% сопротивления урону, а также изменения в игровом режиме Accursed Towers. Также возвращается событие Fractured Plane, позволяющее игрокам вновь вернуться к игровому режиму этого события.



На 10 мая Blizzard запланировала проведение прямого эфира для Diablo 4, на котором студия расскажет о сезонах игры, боевом пропуске, косметике и о том, как все это будет работать.