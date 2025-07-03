Разработчики Diablo Immortal опубликовали новый комикс - "Апофеоз"

В честь появления в Diablo Immortal нового класса - Друид - разработчики опубликовали новый комикс "Тяжелая поступь", который расскажет историю персонажа по имени Бертольт.

Новая история «Тяжелая поступь»

Санктуарий — опасное место. На каждом шагу здесь поджидают враги. Противоестественная гниль разъедает сердце Первого леса. Сильвы грозят смертью и разложением всему живому, не щадя ни древа, ни зверя, ни ребенка. Но когда природа вопиет, друид не может не откликнуться.

Хотя люди Санктуария почти утратили надежду, они передают из поколения в поколение захватывающие сказания, словно луч истины во тьме. Комикс «Тяжелая поступь» — первый взгляд на ту роль, которую друиды сыграют в великой войне с легионами Преисподней.

Автор: Райан Куинн

Иллюстрации: Алан Куа

Колоризация: Komikaki Studios

Композиция: Кори Питершмидт

Надписи: AndWorld Design

Сильвы расползаются все дальше и дальше, а нечисть пожирает самое сердце Шарвальских лесов. Друидов из Первого леса учат не нарушать гармонию природы. Но как вскоре узнает Бертольт, иногда лесам нужен не смиренный смотритель, а суровый защитник.

Прочесть комикс можно на официальном сайте игры. Перевод на русский, к сожалению, отсутствует.