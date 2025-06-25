В Diablo Immortal появится новый класс - друид

Blizzard анонсировали новый класс для Diablo Immortal, который прибудет в мобильную версию Санктуария уже на следующей неделе в четверг, 3 июля – им станет друид, мастер ближнего боя, превращений и призывов. В честь этого события разработчики опубликовали новый трейлер.

Первый взгляд на друида

Готовы взреветь? Новый класс персонажа в Diablo Immortal, друид, появится в хитовой ролевой игре 3 июля, и мы предлагаем вам сделать первый взгляд на этого героя-отшельника.

Краткое описание: друид – гибридный класс призывателя/мастера ближнего боя, и он может делать все понемногу. Окружены скелетами? Превратитесь в громадного медведя, а затем используйте навык "Сокрушение" для сокрушительного удара по земле или схватите несколько злодеев и разбейте их друг о друга с помощью могучего "Увечья". Плюшевый мишка – это не про вас!

Если вам нужна подмога, призовите двух мохнатых (и свирепых) друзей с помощью заклинания "Призыв волков". Прикажите им напасть на конкретных врагов или позвольте им самим найти добычу. А если группа демонов угрожает вам издалека, обрушьте на них ливень боли с помощью магии "Пылающий камен". Она создает три каменных монолита, которые наносят огромный урон по площади и слегка отбрасывают противников назад.

Не пропустите: подготовьтесь к появлению друида 3 июля, собрав полезную добычу. Начиная с 26 июня, заходите в игру в течение семи дней, чтобы получить редкие и легендарные гербы, Теллурическую жемчужину и многое другое!