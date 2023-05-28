Градостроительный симулятор Dice Legacy вышел на Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 и PS5 ©

Независимая студия DESTINYbit сообщила, что Dice Legacy: Definitive Edition уже вышла на консолях Xbox и PlayStatio. Первоначально выпущенный на ПК и Nintendo Switch в 2021 году, этот градостроительный симулятор на выживание в жанре roguelike сосредоточен на бросании кубиков, чтобы определить исход вашей игры:

Как один из семи разблокируемых правителей, вы приземлитесь на берегах таинственного мира-кольца. Здесь у вас есть возможность поднять процветающее население или привести их всех к гибели. Переживет ли ваш народ суровую зиму? Адаптируйте свой стиль игры и разработайте стратегию своего пути к успеху, но только если кости в вашу пользу.

Каждое прохождение уникально в этом процедурно сгенерированном королевстве. Исследуйте неизведанный континент, чтобы раскрыть коварные секреты и раскрыть то, что скрыто в туманах, скрывающихся за его пределами...

Definitive Edition включает в себя весь контент и сценарии из оригинального выпуска Dice Legacy, а также три основных обновления: Memories, Forging a Realm и A Storm is Coming, а также пакет расширения Corrupted Fates.