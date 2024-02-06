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об игре
Dicefolk 2024 г.
Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика
5.3 4 оценки

LEAP Game Studios и Tiny Ghoul представили релизный трейлер тактического рогалика Dicefolk

KAMA33
Новости

Dicefolk — это тактический рогалик, вдохновленный игрой в кости и борьбой с монстрами, созданный командами LEAP Game Studios и Tiny Ghoul. В этой игре игроки должны не только управлять своими персонажами, но и стратегически контролировать действия своих противников, добавляя новые измерения каждой битве. Сражайтесь с десятками уникальных и мощных существ, готовых присоединиться к вашей команде. Используйте новые способности и соберите более 100 существ и предметов для использования в бою. Релиз Dicefolk запланирован на 27 февраля в Steam , демоверсия игры доступна прямо сейчас .

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