LEAP Game Studios и Tiny Ghoul представили релизный трейлер тактического рогалика Dicefolk

Тактический рогалик, в котором вы отправитесь на поиски и приручения разнообразных монстров. Каждый из них обладает своими уникальными способностями и характеристиками, которые помогут вам в сражениях с врагами. Но не думайте, что всё будет легко. В этой игре вы также будете зависеть от случайности кубиков, которые могут как помочь, так и помешать вашим действиям. Сможете ли вы составить идеальную команду из могущественных существ и добраться до конца этого приключения?