LEAP Game Studios и Tiny Ghoul представили релизный трейлер тактического рогалика Dicefolk

Dicefolk — это тактический рогалик, вдохновленный игрой в кости и борьбой с монстрами, созданный командами LEAP Game Studios и Tiny Ghoul. В этой игре игроки должны не только управлять своими персонажами, но и стратегически контролировать действия своих противников, добавляя новые измерения каждой битве. Сражайтесь с десятками уникальных и мощных существ, готовых присоединиться к вашей команде. Используйте новые способности и соберите более 100 существ и предметов для использования в бою. Релиз Dicefolk запланирован на 27 февраля в Steam , демоверсия игры доступна прямо сейчас .
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об игре
Dicefolk 2024 г.
5.3 4 оценки
2024 г. PC
Разработчик: LEAP Game Studios
Издатель: Good Shepherd Entertainment
5.3/10 Пользователи 4
Тактический рогалик, в котором вы отправитесь на поиски и приручения разнообразных монстров. Каждый из них обладает своими уникальными способностями и характеристиками, которые помогут вам в сражениях с врагами. Но не думайте, что всё будет легко. В этой игре вы также будете зависеть от случайности кубиков, которые могут как помочь, так и помешать вашим действиям. Сможете ли вы составить идеальную команду из могущественных существ и добраться до конца этого приключения?
2024 г.
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