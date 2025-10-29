ЧАТ ИГРЫ
Dinoblade 2027 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица
6.2 6 оценок

Вышла демоверсия Dinoblade - экшена в стиле Souls про динозавра с мечом

Extor Menoger Extor Menoger

В Steam стала доступна альфа-демоверсия Dinoblade, ролевого экшена в духе Souls, в котором игрокам предстоит управлять динозавром, держащим меч в зубах.

События игры разворачиваются в доисторическом мире, который навсегда изменил космический катаклизм, вооруживший динозавров. Игроки возьмут на себя роль молодого спинозавра с огромным мечом, чтобы сразиться с другими динозаврами и предотвратить вымирание.

Геймплей предлагает уклонения, парирования, а также мощные комбо и специальные атаки. Разработчики обещают впечатляющие битвы с боссами. Изначально проект, создаваемый Жаном Нгуеном, не планировался как полноценная игра, а был лишь набором анимаций.

Релиз полной версии Dinoblade запланирован на 2026 год.

Комментарии:  4
malars0

но у него же лапки! как они мечи делают?

Janekste

Наколдовывают с помощью магии. В те древние времена миром правили динозавры маги. Учи матчасть. Точка.

malars0 Janekste

а как они магичат? у них же лапки!

Avel_N

О, я помню первые шуточные видосы ее создателя. Его тупо забайтили сделать из всего этого игру. И кто бы мог подумать?