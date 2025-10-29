Вышла демоверсия Dinoblade - экшена в стиле Souls про динозавра с мечом

В Steam стала доступна альфа-демоверсия Dinoblade, ролевого экшена в духе Souls, в котором игрокам предстоит управлять динозавром, держащим меч в зубах.

События игры разворачиваются в доисторическом мире, который навсегда изменил космический катаклизм, вооруживший динозавров. Игроки возьмут на себя роль молодого спинозавра с огромным мечом, чтобы сразиться с другими динозаврами и предотвратить вымирание.

Геймплей предлагает уклонения, парирования, а также мощные комбо и специальные атаки. Разработчики обещают впечатляющие битвы с боссами. Изначально проект, создаваемый Жаном Нгуеном, не планировался как полноценная игра, а был лишь набором анимаций.

Релиз полной версии Dinoblade запланирован на 2026 год.