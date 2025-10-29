Вышла демоверсия Dinoblade - экшена в стиле Souls про динозавра с мечом

В Steam стала доступна альфа-демоверсия Dinoblade, ролевого экшена в духе Souls, в котором игрокам предстоит управлять динозавром, держащим меч в зубах.
События игры разворачиваются в доисторическом мире, который навсегда изменил космический катаклизм, вооруживший динозавров. Игроки возьмут на себя роль молодого спинозавра с огромным мечом, чтобы сразиться с другими динозаврами и предотвратить вымирание.
Геймплей предлагает уклонения, парирования, а также мощные комбо и специальные атаки. Разработчики обещают впечатляющие битвы с боссами. Изначально проект, создаваемый Жаном Нгуеном, не планировался как полноценная игра, а был лишь набором анимаций.
Релиз полной версии Dinoblade запланирован на 2026 год.
но у него же лапки! как они мечи делают?
Наколдовывают с помощью магии. В те древние времена миром правили динозавры маги. Учи матчасть. Точка.
а как они магичат? у них же лапки!
О, я помню первые шуточные видосы ее создателя. Его тупо забайтили сделать из всего этого игру. И кто бы мог подумать?