Disciples: Domination выйдет в середине февраля 2026 года

Стала известная точная дата выхода пошаговой стратегии Disciples: Domination. Kalypso Media запланировала показ трейлера с анонсом даты релиза на 16 декабря, однако в описании к видео сама раскрыла всю интересную информацию.

Таким образом, Disciples: Domination выйдет 12 февраля 2026 года на ПК (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Спустя пятнадцать лет после того, как Авианна освободила Невендаара, Disciples: Domination возвращает вас в королевство, судьба которого висит на волоске. В этой мрачной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями займите своё место на троне королевы Авианны, удерживая рушащееся королевство.