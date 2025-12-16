Disciples: Domination выйдет в середине февраля 2026 года

Стала известная точная дата выхода пошаговой стратегии Disciples: Domination. Kalypso Media запланировала показ трейлера с анонсом даты релиза на 16 декабря, однако в описании к видео сама раскрыла всю интересную информацию.
Таким образом, Disciples: Domination выйдет 12 февраля 2026 года на ПК (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Спустя пятнадцать лет после того, как Авианна освободила Невендаара, Disciples: Domination возвращает вас в королевство, судьба которого висит на волоске. В этой мрачной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями займите своё место на троне королевы Авианны, удерживая рушащееся королевство.
А может не надо.
Надо, Федя, надо.
Трансляция трейлера?! Они что обалдели? Это надо было ждать начало трансляции, что бы просто увидеть посредственный трейлер с элементами ИИ?! Покойся с миром наследие Disciples 2...
они вообще видели оригинал? что это за хрень?
В прошлой части Авианна должна была подхватить чуму, холеру и триппер. В этой также будет?
В этой части она подхватит, гораздо более опасную заразу, и имя ей СДЖВ.
почему эта шляпа выглядит хуже, чем части из нулевых?