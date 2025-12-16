ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Disciples: Domination 12.02.2026
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
7.5 32 оценки

Disciples: Domination выйдет в середине февраля 2026 года

monk70 monk70

Стала известная точная дата выхода пошаговой стратегии Disciples: Domination. Kalypso Media запланировала показ трейлера с анонсом даты релиза на 16 декабря, однако в описании к видео сама раскрыла всю интересную информацию.

Таким образом, Disciples: Domination выйдет 12 февраля 2026 года на ПК (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Спустя пятнадцать лет после того, как Авианна освободила Невендаара, Disciples: Domination возвращает вас в королевство, судьба которого висит на волоске. В этой мрачной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями займите своё место на троне королевы Авианны, удерживая рушащееся королевство.

25
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Egik81

А может не надо.

5
hpi

Надо, Федя, надо.

6
BossyBat

Трансляция трейлера?! Они что обалдели? Это надо было ждать начало трансляции, что бы просто увидеть посредственный трейлер с элементами ИИ?! Покойся с миром наследие Disciples 2...

3
w_temptation

они вообще видели оригинал? что это за хрень?

3
An6001

В прошлой части Авианна должна была подхватить чуму, холеру и триппер. В этой также будет?

2
M0208

В этой части она подхватит, гораздо более опасную заразу, и имя ей СДЖВ.

BigusDickus

почему эта шляпа выглядит хуже, чем части из нулевых?

1