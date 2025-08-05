Disco Elysium вышла на Android

Разработчик ZA/UM сообщили, что Disco Elysium стала доступна для Android. Это новая версия, отличная от той, что доступна на компьютерах и консолях.

Эта версия Disco Elysium описывается как «переосмысленная» версия, созданная для мобильных устройств. Оригинальный изометрический геймплей был адаптирован для вертикальных экранов мобильных устройств, а для диалогов используется механика свайпов, напоминающая визуальную новеллу.

Сам разработчик отмечает, что эта версия Disco Elysium доступна для коротких игровых сессий, что призвано привлечь пользователей TikTok увлекательным сюжетом, графикой и аудио.

Несмотря на изменения, студия гарантирует, что игровой процесс Disco Elysium не пострадает, сохраняя дух и концепцию оригинальной игры. Первые две главы доступны бесплатно в Play Store, а остальная часть игры открывается после единоразовой покупки без рекламы.