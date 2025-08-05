Disco Elysium вышла на Android

Разработчик ZA/UM сообщили, что Disco Elysium стала доступна для Android. Это новая версия, отличная от той, что доступна на компьютерах и консолях.
Эта версия Disco Elysium описывается как «переосмысленная» версия, созданная для мобильных устройств. Оригинальный изометрический геймплей был адаптирован для вертикальных экранов мобильных устройств, а для диалогов используется механика свайпов, напоминающая визуальную новеллу.
Сам разработчик отмечает, что эта версия Disco Elysium доступна для коротких игровых сессий, что призвано привлечь пользователей TikTok увлекательным сюжетом, графикой и аудио.
Несмотря на изменения, студия гарантирует, что игровой процесс Disco Elysium не пострадает, сохраняя дух и концепцию оригинальной игры. Первые две главы доступны бесплатно в Play Store, а остальная часть игры открывается после единоразовой покупки без рекламы.
Дежурное напоминание: покупкой игры на андроид вы не поддержите разработчиков, поэтому, если игра интересна на этой платформе, обращайтесь к 4pda.
Найс логика. Качая на 4пда ты тоже их не поддерживаешь
А если нет разницы зачем платить больше? Тем более, что деньги уйдут тем скамерам, которые кинули разработчиков, в числе которых был и автор оригинальной идеи. Ты, видимо, просто не в курсе, что случилось у ZaUm, но с важным видом упрекаешь людей в отсутствии логики.
Солидарен с позициями выше, но упоминать эту цитату было грубо и необязательно, так как не все люди имеют возможность или желание знать, что случается у каждой пятой аудитории.
ТикТок версия игры, этот мир проклят
Нововведения:
-у вас кончились энергия ждите 20 часов или купите за 5$