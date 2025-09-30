Уютный симулятор магазинчика Discounty получил масштабное контентное обновление

Студия Crinkle Cut Games выпустила бесплатное контентное обновление 1.1 «Глубокие карманы» для своей уютной симуляции магазина Discounty, добавив массу нового контента, который делает управление магазином еще более увлекательным.

Главной новинкой стал расширяемый подвал — теперь, когда в магазине некуда складывать товары, игроки могут копать вниз и открывать новые уровни для хранения. С этим связана новая серия квестов, где вам предстоит раскрывать давно похороненные секреты города Бломкест, а неожиданные персонажи проявят интерес к вашему подземному проекту.

В обновлении также появились новые способы улучшить магазин. Магазин наград пополнился предметами, повышающими эффективность работы: улучшенные губки, стильные ведра, обувь и перчатки для сотрудников, а также скидки на товары от курьера. Это позволяет увеличить скорость работы персонала и прибыль, не теряя шарма магазина.

Еще одно новшество — покраска магазина. С помощью алхимии игроки смогут превращать товары в различные цвета для внешней отделки, избавляя магазин от негативной энергии и добавляя индивидуальности. Квест на покраску доступен после третьего события дружбы с Солруной.

Разработчики также улучшили качество жизни: теперь можно переключаться между кассой и сканером, клиенты выстраиваются по близости к кассе, улучшено поведение сотрудников, оптимизирована производительность и добавлены новые опции настройки.

Большая часть контента доступна начиная с главы 2, что позволяет использовать существующие сохранения или начать игру заново.

Обновление «Глубокие карманы» делает Discounty более насыщенной, динамичной и уютной игрой, где каждый ваш шаг по улучшению магазина ощущается значимым и увлекательным.