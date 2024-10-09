12 лет назад свет увидел стильный стелс-экшен Dishonored

9 октября 2012 года Корво Аттано впервые скрыл свое лицо маской, получил метку Чужого и отправился вершить справедливость, как он ее понимал. Либо устраивая переполох на чумных улицах Дануолла, либо бесшумно и незаметно устраняя своих врагов - способ прохождения зависел только и исключительно от желания игроков.

Dishonored в целом получила положительные отзывы от критиков и очень полюбилась игрокам. Игровые издания, по типу GameInformer, IGN и PC Gamer, ставили игре оценки не ниже 8-8,5 баллов. Проект хвалили за хороший дизайн уровней, реиграбельность и интересный геймплей. Игра у Arkane Studios получилась отличная, и за прошедшую дюжину лет практически не устарела. С чем ее и поздравляем!