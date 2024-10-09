ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dishonored 08.10.2012
Экшен, Стелс, От первого лица, Стимпанк
9.1 5 545 оценок

12 лет назад свет увидел стильный стелс-экшен Dishonored

Solstice
Новости

9 октября 2012 года Корво Аттано впервые скрыл свое лицо маской, получил метку Чужого и отправился вершить справедливость, как он ее понимал. Либо устраивая переполох на чумных улицах Дануолла, либо бесшумно и незаметно устраняя своих врагов - способ прохождения зависел только и исключительно от желания игроков.

Dishonored в целом получила положительные отзывы от критиков и очень полюбилась игрокам. Игровые издания, по типу GameInformer, IGN и PC Gamer, ставили игре оценки не ниже 8-8,5 баллов. Проект хвалили за хороший дизайн уровней, реиграбельность и интересный геймплей. Игра у Arkane Studios получилась отличная, и за прошедшую дюжину лет практически не устарела. С чем ее и поздравляем!

Источник  
33
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
JohnTornton

были же нормальные игры...

14
антон фекалис

да было время брат, было время

4
Majester

Влюбился в эту игру, жаль что теперь они клепают шлак

11
антон фекалис

мне больше нравился сеттинг, магия + огнестрел, атмосфера чумного города. То как по городу ходят заражённые и с ними можно было подраться помимо рядовых солдат. Ещё нравилось что ты мог наткнуться на нпс и выполнить его поручение, хотя ты шёл по карте за другой целью. И у тебя был мини квест в рукаве

5
алексей8888

Dishonred 1-2 и Prey замечательные игры !

4
Mad_cloud

Раз пять уже прошел

3
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

А сейчас аркейны споткнулись об дезлуп и разбили себе еб ло об редкалл.

2
антон фекалис

у дезлупа стилистика такая отвратительная, интерфейс мерзкий, а так играть можно

0
Dark1994

А мне детлуп зашёл, не прей конечно с дизонордом, но прошёл с интересом)

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Dark1994

Не говорю что он был прям совсем плохой, но был началом скатыванию.

0
MadPyramus

Вот Дисхонорд одна из любимых игр, а Прэй вообще не в какую. Хотя обе Аркейн делали. Кто скажет почему так?

2
антон фекалис

мне прей понравился. Тоже иммерсивная. Каждую локу можно пройти как хочешь. тоже классная, но нет лучше врагов чем люди. Драться с этими кряказябликами не кайф

3
0ncnjqybr

Так разные студии.

Дизоноред делали Arcane Lyon

Prey - Arcane Austin.

1
MadPyramus 0ncnjqybr

Хм, интересно. Но тогда же Остины были нормальной студией, многим Прэй очень понравился.

0
B0NE

Ну, в игре объективно нет интересных врагов, малое количество персонажей. Она не такая динамичная: больше рассчитана на исследование и размеренное прохождение. Сам сюжет ещё - сон собаки.

2
Dark1994

Наверное вкусовщина, мне прей больше зашёл, он боле имерсивный и не обязывающий к стелсу)

1
JEKABRAZZ

Великолепная игра, вся кроме DLC Dunwall City Trials. Кто все ачивки выбивал тот поймет.

1
Кей Овальд

Отличная была вещь.

1
B0NE

Она и сейчас есть.

6
Alternativshik_6

Темный мессия - одна из любимых игр. А дизонорд и прэй - ни в какую не заходят.

1
Хидео Козлина

Тоже самое, я изначально вообще думал игра будет как Мессия. Хоть и боевка красочная в Дисхоноред, но вообще не то;(

1
SkyraX

первая часть считаю до сих пор лучшая

1
Pycckuu_XAKEP

классная игрушка, подумываю над повторным прохождением, прошёл всего 1 раз

1
pelegrim_st1

Обалденная игра, жаль плохо выходит привлечь людей для реализации хорошей озвучки от R.G. MVO...

1
Tommy.

люблю такие новости столько лет той или этой игре, и в честь этого разработчики приготовили НИ-ЧЕ-ГО. Приятное исключение годовщина Alien Isolation и последующий анонс продолжения

0
Rey4rtRO

Аркейн до радужных времен умели творить отличные иммерсив симы.

0