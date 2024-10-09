12 лет назад свет увидел стильный стелс-экшен Dishonored

9 октября 2012 года Корво Аттано впервые скрыл свое лицо маской, получил метку Чужого и отправился вершить справедливость, как он ее понимал. Либо устраивая переполох на чумных улицах Дануолла, либо бесшумно и незаметно устраняя своих врагов - способ прохождения зависел только и исключительно от желания игроков.
Dishonored в целом получила положительные отзывы от критиков и очень полюбилась игрокам. Игровые издания, по типу GameInformer, IGN и PC Gamer, ставили игре оценки не ниже 8-8,5 баллов. Проект хвалили за хороший дизайн уровней, реиграбельность и интересный геймплей. Игра у Arkane Studios получилась отличная, и за прошедшую дюжину лет практически не устарела. С чем ее и поздравляем!
были же нормальные игры...
да было время брат, было время
Влюбился в эту игру, жаль что теперь они клепают шлак
мне больше нравился сеттинг, магия + огнестрел, атмосфера чумного города. То как по городу ходят заражённые и с ними можно было подраться помимо рядовых солдат. Ещё нравилось что ты мог наткнуться на нпс и выполнить его поручение, хотя ты шёл по карте за другой целью. И у тебя был мини квест в рукаве
Dishonred 1-2 и Prey замечательные игры !
Раз пять уже прошел
А сейчас аркейны споткнулись об дезлуп и разбили себе еб ло об редкалл.
у дезлупа стилистика такая отвратительная, интерфейс мерзкий, а так играть можно
А мне детлуп зашёл, не прей конечно с дизонордом, но прошёл с интересом)
Не говорю что он был прям совсем плохой, но был началом скатыванию.
Вот Дисхонорд одна из любимых игр, а Прэй вообще не в какую. Хотя обе Аркейн делали. Кто скажет почему так?
мне прей понравился. Тоже иммерсивная. Каждую локу можно пройти как хочешь. тоже классная, но нет лучше врагов чем люди. Драться с этими кряказябликами не кайф
Так разные студии.
Дизоноред делали Arcane Lyon
Prey - Arcane Austin.
Хм, интересно. Но тогда же Остины были нормальной студией, многим Прэй очень понравился.
Ну, в игре объективно нет интересных врагов, малое количество персонажей. Она не такая динамичная: больше рассчитана на исследование и размеренное прохождение. Сам сюжет ещё - сон собаки.
Наверное вкусовщина, мне прей больше зашёл, он боле имерсивный и не обязывающий к стелсу)
Великолепная игра, вся кроме DLC Dunwall City Trials. Кто все ачивки выбивал тот поймет.
Отличная была вещь.
Она и сейчас есть.
Темный мессия - одна из любимых игр. А дизонорд и прэй - ни в какую не заходят.
Тоже самое, я изначально вообще думал игра будет как Мессия. Хоть и боевка красочная в Дисхоноред, но вообще не то;(
первая часть считаю до сих пор лучшая
классная игрушка, подумываю над повторным прохождением, прошёл всего 1 раз
Обалденная игра, жаль плохо выходит привлечь людей для реализации хорошей озвучки от R.G. MVO...
люблю такие новости столько лет той или этой игре, и в честь этого разработчики приготовили НИ-ЧЕ-ГО. Приятное исключение годовщина Alien Isolation и последующий анонс продолжения
Аркейн до радужных времен умели творить отличные иммерсив симы.