Disney Dreamlight Valley готовит дополнение Wishblossom Ranch с верховой ездой

Студия Gameloft раскрыла детали следующего крупного дополнения для своего симулятора жизни Disney Dreamlight Valley. Новинка под названием Wishblossom Ranch выйдет в ноябре, а 15 октября разработчики проведут отдельный стрим, на котором покажут больше подробностей.

Главной особенностью дополнения станет верховая езда. Теперь игроки смогут исследовать долину не только на крыльях, но и верхом на лошадях, что значительно расширяет возможности исследования мира. Кроме того, дополнение предложит заснеженный альпийский регион, где можно построить собственное ранчо мечты и обустроить его новым декором.

Игрокам предстоит ухаживать за лошадьми, свободно разгуливающими по игровому миру, и исследовать новые территории. В трейлере уже показаны новые предметы интерьера, зимние наряды и детали для ранчо.

Сюжет дополнения обогатится тремя новыми персонажами: Динь-Динь (Tinkerbell), Белоснежка (Snow White) и Максимус из «Рапунцель: Запутанная история» (Tangled). Как именно они будут взаимодействовать с игроком и влиять на восстановление ранчо, пока держится в секрете, но можно ожидать уникальные сюжетные квесты и задания для каждого героя.

В отличие от предыдущего дополнения The Storybook Vale, новый контент будет доступен целиком, без разделения на части. Игроки смогут сразу пройти весь сюжет и насладиться всеми новыми функциями, от верховой езды до обустройства ранчо. Wishblossom Ranch обещает стать самым масштабным и захватывающим дополнением Disney Dreamlight Valley на сегодняшний день.