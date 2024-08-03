Ремейк Disney Epic Mickey Rebrushed получил новый геймплейный трейлер

Игра Epic Mickey: Rebrushed от THQ Nordic получила несколько новых геймплейных кадров, демонстрирующих игровой процесс и обновленные визуальные эффекты ремейка. По сюжету Микки Маус отправляется в Пустошь, место "забытых вещей", чтобы очистить ее от Пятна (которое он нечаянно вызвал).

Используя волшебную кисточку, Микки путешествует по миру, очищая его и восстанавливая цвета. Он может использовать различные способности, например, растворитель, чтобы превратить врагов в друзей, а также навыки передвижения, включая бег, спринтерский бег и удар по земле. В игре есть запертые обитатели, которых нужно освободить, и секреты, которые нужно открыть, включая сундуки и скрытые пути. Кроме того, игроки будут попадать в картины и проходить уровни по мотивам классических фильмов, например Steamboat Willie.

Disney Epic Mickey: Rebrushed выходит 24 сентября для Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Оформив предварительный заказ, вы получите 24 часа раннего доступа и набор костюмов, превращающих Микки в паровозика Вилли, храброго портняжку и футболиста.