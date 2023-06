Disney Speedstorm отправила игроков в атмосферу серии мультфильмов "История игрушек" со вторым сезоном ©

Компания Gameloft с радостью объявляет о старте второго сезона под названием To Infinity and Beyond для гоночной аркады Disney Speedstorm. Уже прямо сейчас гонщики могут сыграть за известных героев мультфильмов "История игрушек", а именно за Ковбоя Вуди, Базза Лайтера, Бо Пипа и Джесси. Кроме того, вы сможете прокатиться по новой трассе, выполненной в виде детской площадки.

Помимо всего вышеупомянутого, обновление привнесло в игру два новых режима Color Match и Follow the Leader, а также двух персонажей из старенького короткометражного мультфильма 1928 года "Пароходник Вилли": Пароходник Микки и Пароходник Пит.