Микки Маус и Мулан борются за победу - Свежий геймплей грядущей аркады Disney Speedstorm ©

В преддверии грядущего релиза гоночной аркады в духе Mario Kart под названием Disney Speedstorm портал Game Informer продемонстрировал свежий игровой процесс. В нем нам показали несколько полных заездов за Микки Мауса и Мулан, где они, помимо своего мастерского вождения с уникальными умениями, используют различные ловушки и взрывчатки, тем самым препятствуя своим противникам.

Кроме того, можно обратить внимание на ветку прогресса, продвигаясь по которой, игроки будут добывать различные награды, в числе которых модификации для гоночных болидов. При прокачке же уровня персонажа, он получает улучшения персональных характеристик.

Напомним, что выход гоночной аркады Disney Speedstorm в раннем доступе запланирован на 18 апреля этого года для PC, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.