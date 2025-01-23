В Steam состоялся релиз экшена Disorder

В Steam состоялся релиз южнокорейского экшена с элементами рогалика Disorder, который еще до релиза привлек внимание игроков симпатичной героиней в обтягивающем костюме, похожей на протагонистку Stellar Blade. Игра доступна для покупки в России по цене 2200 рублей. В игре есть русские субтитры.
Сюжет посвящен девушке, которая потеряла память и теперь должна сбежать из загадочного универмага. наполненного монстрами, постепенно раскрывая правду о своем прошлом. В данный момент у Disorder смешанные отзывы на основе 48 обзоров. Игроки ругают кривую боевую систему и аляповатый перевод, однако хвалят саму героиню за ее внешний вид.
ну понятно
Надо дождаться отзывы тех, кто ешиграл больше 15-30 минут с момента запуска :) // Миша Силовичков
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Попробовал в это поиграть, максимальная цена за эту поделку - 200 рублей, геймплей унылый, боевка кривая, видео вставки не пропускаются, может еще что есть, но меня хватило минут на 20 игры, из которых 10 - просмотр видео
Хрень, полнейшая
В ожидании Stellar Blade на PC и такое сойдет
Пейн! я анимаций не чувствую! // Дмитрий Иванов
Похоже, что в игре единственный плюс - бабенка в обтягивающих трениках.
Кривое го вно которое и даром никому не нужно и в жопу засуньте себе семпатишную героиню как в Stellar Blade