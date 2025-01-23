В Steam состоялся релиз экшена Disorder

В Steam состоялся релиз южнокорейского экшена с элементами рогалика Disorder, который еще до релиза привлек внимание игроков симпатичной героиней в обтягивающем костюме, похожей на протагонистку Stellar Blade. Игра доступна для покупки в России по цене 2200 рублей. В игре есть русские субтитры.

Сюжет посвящен девушке, которая потеряла память и теперь должна сбежать из загадочного универмага. наполненного монстрами, постепенно раскрывая правду о своем прошлом. В данный момент у Disorder смешанные отзывы на основе 48 обзоров. Игроки ругают кривую боевую систему и аляповатый перевод, однако хвалят саму героиню за ее внешний вид.