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Disorder 22.01.2025
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица
5.7 43 оценки

В Steam состоялся релиз экшена Disorder

2BLaraSex
Новости

В Steam состоялся релиз южнокорейского экшена с элементами рогалика Disorder, который еще до релиза привлек внимание игроков симпатичной героиней в обтягивающем костюме, похожей на протагонистку Stellar Blade. Игра доступна для покупки в России по цене 2200 рублей. В игре есть русские субтитры.

Сюжет посвящен девушке, которая потеряла память и теперь должна сбежать из загадочного универмага. наполненного монстрами, постепенно раскрывая правду о своем прошлом. В данный момент у Disorder смешанные отзывы на основе 48 обзоров. Игроки ругают кривую боевую систему и аляповатый перевод, однако хвалят саму героиню за ее внешний вид.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
My life is a game

ну понятно

6
Пользователь ВКонтакте

Надо дождаться отзывы тех, кто ешиграл больше 15-30 минут с момента запуска :) // Миша Силовичков

0
XCBKCAMINGX

Скачали: 553

4
gz ms

Попробовал в это поиграть, максимальная цена за эту поделку - 200 рублей, геймплей унылый, боевка кривая, видео вставки не пропускаются, может еще что есть, но меня хватило минут на 20 игры, из которых 10 - просмотр видео

1
Кучинский Радион

Хрень, полнейшая

0
D3KU

В ожидании Stellar Blade на PC и такое сойдет

0
Пользователь ВКонтакте

Пейн! я анимаций не чувствую! // Дмитрий Иванов

0
bubenson

Похоже, что в игре единственный плюс - бабенка в обтягивающих трениках.

0
Diablonos

Кривое го вно которое и даром никому не нужно и в жопу засуньте себе семпатишную героиню как в Stellar Blade

-2