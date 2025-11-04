ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
7.6 132 оценки

Продажи Dispatch превысили миллион копий за 10 дней

2BLaraSex

Амбициозный проект Dispatch от студии AdHoc Studio, стартовавший как эпизодическая приключенческая игра, демонстрирует впечатляющие коммерческие результаты. По данным разработчиков, за первые 10 дней с момента релиза было продано более 1 миллиона копий, что считается выдающимся достижением для игры с подобным форматом выпуска.

Цифры продаж разработчики опубликовали в виде шутливого заявления в социальных сетях.

2 дня. 80 миллионов копий продано.
Было бы неплохо.
Мы продали миллион за 10 дней.
Все еще довольно неплохо.

Dispatch - это супергеройская офисная комедия, действие которой разворачивается в диспетчерском центре для супергероев. Игроки берут на себя роль Роберта Робертсона, бывшего героя по имени Меха-Мэн, который после уничтожения своего боевого костюма вынужден устроиться на работу диспетчером. Его задача - управлять командой бывших суперзлодеев, пытаясь реабилитировать их и одновременно разбираясь с офисными интригами.

В данный момент у игры вышли четыре эпизода из заявленных восьми. Пятый и шестой выйдут 5 ноября.

Комментарии:  2
Summor Ner

Отличной игре отличные награды. Лично для меня эта игра уже стала лучшей игрой года.

3
Лилиирр

Это не игра а мультик, большую часть времени сидишь просто смотришь

