Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 733 оценки

Русский дубляж Dispatch почти готов: Studii Net показала актёров и бэкстейдж

Yota3301 Yota3301

Студия локализации Studii Net представила обширную демонстрацию работы над профессиональным русским дубляжом популярной независимой игры Dispatch от разработчиков AdHoc, которая с момента релиза на Steam стала настоящим хитом. Проект собрал более 136 526 отзывов с рейтингом одобрения - 97,9%, что делает его одним из самых успешных и обсуждаемых релизов года в жанре интерактивного повествования.

Хотя полноценный дубляж запланирован к выходу только в Январе - Феврале 2026 года, Studii Net уже представила масштабную демонстрацию озвучки, включая фрагменты реплик, раскрытие актёрского состава и первый бэкстейдж - чтобы показать, что работа ведётся на профессиональном уровне и с полной прозрачностью.

На данный момент процесс перевода игры уже находится на финальном этапе: весь текст адаптирован, прошёл вычитку и согласован с учётом стилистики оригинала. Осталась финальная подготовка к интеграции аудиодорожки. Это означает, что русская версия Dispatch действительно близка к релизу.

Опубликован почти полный основной каст голосовых актёров, и он впечатляет как именами, так и разнообразием амплуа:

Особое внимание привлёк фрагмент озвучки Феномамена в исполнении Сергея Чихачёва - одного из самых харизматичных персонажей игры. Студия опубликовала первый бэкстейдж, где можно увидеть, как актёр вживается в роль, прорабатывает интонации и взаимодействует с режиссёром дубляжа. Этот ролик стал важным ответом на скептические комментарии: теперь очевидно, что речь идёт о настоящей студийной озвучке живыми актёрами, а не о нейросетевой обработке.

Кроме того, Studii Net анонсировала планы по выпуску полнометражных трейлеров - по одному на каждый эпизод, а также серию бэкстейджей для всех ключевых персонажей.

На данный момент идёт сбор средств на локализацию седьмого эпизода, а общая сумма поддержки проекта уже превысила 300 000 рублей - впечатляющий результат для независимого дубляжа, создаваемого силами сообщества.

Премьера русского дубляжа Dispatch ожидается в Январе - Феврале 2026 года. До этого фанаты смогут увидеть новые тизеры, фрагменты и закулисные материалы, постепенно раскрывающие весь масштаб работы.

Следите за обновлениями в официальном Telegram-канале STUDII NET - этот дубляж уже сейчас называют одним из самых ожидаемых локализационных событий года.

Комментарии:  10
Just-Name

Красавцы! Считай есть повод перепройти с другими выборами) Круто что всё таки делают озвучку 18+ в соответствии с оригиналом ,а то были опасения что из-за нытиков в комментах будет версия для "нежных ушек"

Хотя полноценный дубляж запланирован к выходу только в Январе - Феврале 2026 года

Вот только я чет не понял, у них в группе не давно читал что сбор до сих пор идет на 7 сезон , а первый сезон выйдет в озвучке где то под НГ , а полноценный релиз будет вроде как весной. Получается ситуация изменилась и озвучка выйдет раньше? Или автор поста о своих догадках пишет?

Yota3301

Они писали что озвучка должна выйти к 31 декабря но скорее всего перенесут на месяц.

Just-Name Yota3301

Так а смысл переносить первый эпизод на месяц ? если тут написано:

Хотя полноценный дубляж запланирован к выходу только в Январе - Феврале 2026 года

Непонятно.

Just-Name Yota3301

То есть первый эпизод выйдет 31 января а уже в феврале выйдет остальные 7 эпизодов что ли?) Это же бред какой то)

Krystyn

В целом неплохо, рад ,что благодаря наличию полной локализации, больше людей приобщится к данной "игре".

Константин335

Жду озвучку и можно будет пройти игру

gamemodenpcs

А где Егор Васильев?

Yota3301

В КБ за пивом пошел

inkomniak

Эх вот только секс сцены под конец следущего года только пообещали разрабы((( Ну нечо еще раз перепройду)))