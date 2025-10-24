Studii Net анонсировала русскую озвучку для супергеройского боевика Dispatch

Студия дубляжа Studii Net, известная работой над крупными игровыми проектами, официально объявила о старте производства полной русской озвучки для приключенческой экшен-стратегии Dispatch от студии AdHoc.



Dispatch — это амбициозный проект от команды ветеранов Telltale Games, сочетающий элементы интерактивного кино и тактической стратегии. Игра переносит пользователей в альтернативный Лос-Анджелес, где супергерои давно стали частью повседневной жизни. Главный герой, Роберт Робертсон (озвученный Аароном Полом), лишившись суперспособностей, вынужден работать диспетчером в агентстве супергероев, управляя командой бывших злодеев и решая судьбы города.

Dispatch доступна только с русскими субтитрами, что ограничивает погружение в историю для многих игроков. Анонс полноценной озвучки от Studii Net решает эту проблему, предлагая:

Профессиональную адаптацию сценария с сохранением авторского стиля и шуток.

Талантливый актёрский состав — студия обещает привлечь известных русскоязычных актёров дубляжа, чьи голоса станут достойной заменой оригиналу.

Высокое качество звукозаписи — использование современных технологий и студийного оборудования для достижения кинематографического звучания.



Точные сроки релиза русской озвучки пока не названы, но Studii Net подтвердила, что запись не начнется пока сбор не наберт средств на первые два эпизода.

Создание качественной озвучки — трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Для реализации проекта требуются средства на оплату актеров и без этого мы ничего не сможем сделать.

Еще с выхода бета теста наша студия задавала вопрос игрокам в руководстве демо версии игры. Мы пытались связаться с разработчиками игры на протяжении всего времени пока игра была в демо версии. Но нам так и не удалось получить хоть какие то контакты. После выхода игры в стиме нам начали писать по поводу нашей озвучки, и сейчас мы можем вам ответить)

Мы, можем создать полноценную русскую озвучку для игры с привлечением профессиональных актёров дубляжа. Наша цель подарить русскоязычным игрокам качественный перевод, и чтобы субтитры не мазолили вам глаза)

По мимо большого количества своих проф. актеров мы можем позвать именитых актеров, начиная от официального голоса Железного человек из кино вселенной Марвел, заканчивая голосом Супермена Генри Кавилла из вселенной DC.

