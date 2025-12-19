Sonic Rumble готовит месяц разрушений в кроссовере с Годзиллой

Командная Sonic Rumble готовится к одному из самых громких событий с момента запуска — кроссоверу с культовой франшизой «Годзилла». Официальный анонс состоялся 19 декабря 2025 года, а сам ивент стартует уже 22 декабря.

Коллаборация принесёт в «королевскую битву» тематические предметы и уникальную арену, вдохновлённую вселенной гигантского монстра. Специальная карта будет доступна в течение месяца, а атмосферу события разработчики уже показали в отдельном трейлере.

Sonic Rumble — это динамичная командная игра, где до 32 персонажей сражаются на одной арене. Проект доступен на ПК в Steam, а также на Android и iOS. Несмотря на внушительную аудиторию свыше 15 миллионов игроков к ноябрю, версия для Steam получила довольно сдержанный приём. В SEGA подчёркивают, что продолжают активно дорабатывать игру, упрощая получение косметических предметов, фарм колец и улучшая интерфейс на основе отзывов сообщества.