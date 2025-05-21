Российская студия Obelisk Studio показала атмосферный кинематографический тизер хоррора Displacement

Российская студия Obelisk Studio представила новый трейлер мрачного экшен-хоррора Displacement, в котором игроку предстоит примерить на себя роль психолога, оказавшегося на изолированной станции, охваченной странными и пугающими событиями. Постепенно герой теряет связь с реальностью, а перед игроком встаёт моральный выбор: остаться человеком или поддаться внутренней тьме.

Displacement предлагает глубокое погружение в атмосферу ужаса благодаря отсутствию HUD-интерфейса и фокусировке на выживании. Особое внимание уделено взаимодействию с окружением: объекты можно замораживать или нагревать, а импровизированные источники тепла помогут выжить в суровых условиях. В арсенале — 20 видов оружия ближнего боя, каждое с собственными добиваниями.

Авторы подчеркивают, что дальнейшее будущее проекта зависит от внимания игроков и поддержки сообщества.