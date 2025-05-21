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Displacement 2027 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
7.1 18 оценок

Российская студия Obelisk Studio показала атмосферный кинематографический тизер хоррора Displacement

butcher69 butcher69

Российская студия Obelisk Studio представила новый трейлер мрачного экшен-хоррора Displacement, в котором игроку предстоит примерить на себя роль психолога, оказавшегося на изолированной станции, охваченной странными и пугающими событиями. Постепенно герой теряет связь с реальностью, а перед игроком встаёт моральный выбор: остаться человеком или поддаться внутренней тьме.

Displacement предлагает глубокое погружение в атмосферу ужаса благодаря отсутствию HUD-интерфейса и фокусировке на выживании. Особое внимание уделено взаимодействию с окружением: объекты можно замораживать или нагревать, а импровизированные источники тепла помогут выжить в суровых условиях. В арсенале — 20 видов оружия ближнего боя, каждое с собственными добиваниями.

Авторы подчеркивают, что дальнейшее будущее проекта зависит от внимания игроков и поддержки сообщества.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
SGate

Поставлено очень круто. Можно и подождать.

8
AdriftDylan

Сорян эсли тупой вопрос.Российская студия в стиме не противоречит санкциям?Я уже запутался в этой фигне,даже сифон купил с балончиками и сиропом,чтоб самому кокаколу делать дома.

6
danilukHF

Стим сам из РФ и не уходил, убрали только валюту "рубль" в нем, ибо оборот остановлен, валюты рубля.

2
AdriftDylan danilukHF

Так наш Владимир ясно солнышко сказал,чтоб вернуться простого прости не хватит.

1
danilukHF AdriftDylan

дак я и говорю, стим не уходил, кому вернуться то?
в стиме все ограничения чисто на валюте, тут некоторые дурачки еще не поняли видимо, ибо с регионами не игрались.

2
AdriftDylan danilukHF

Ясн.Я помню в танках у Кислого регионы менял,для хохлов дешевле было.Потом они эту лазейку схлопнули.

AssertiveCaoimhe AdriftDylan

если стим бы уходил из рф ты бы из рф аккаунта не зашел больше

shar95

А это не та игра над которой Полезный Бес ушёл работать?

1
Tdik

нет, там вид от 3-го лица, а тут от 1-го.

1
VIGITAL1

Ждем мод что бы заменить этого челика на чужого)

WerGC

не плохо но если не будет русской озвучки пусть горят со своей игрой