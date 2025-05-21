Российская студия Obelisk Studio показала атмосферный кинематографический тизер хоррора Displacement

Российская студия Obelisk Studio представила новый трейлер мрачного экшен-хоррора Displacement, в котором игроку предстоит примерить на себя роль психолога, оказавшегося на изолированной станции, охваченной странными и пугающими событиями. Постепенно герой теряет связь с реальностью, а перед игроком встаёт моральный выбор: остаться человеком или поддаться внутренней тьме.
Displacement предлагает глубокое погружение в атмосферу ужаса благодаря отсутствию HUD-интерфейса и фокусировке на выживании. Особое внимание уделено взаимодействию с окружением: объекты можно замораживать или нагревать, а импровизированные источники тепла помогут выжить в суровых условиях. В арсенале — 20 видов оружия ближнего боя, каждое с собственными добиваниями.
Авторы подчеркивают, что дальнейшее будущее проекта зависит от внимания игроков и поддержки сообщества.
Поставлено очень круто. Можно и подождать.
Сорян эсли тупой вопрос.Российская студия в стиме не противоречит санкциям?Я уже запутался в этой фигне,даже сифон купил с балончиками и сиропом,чтоб самому кокаколу делать дома.
Стим сам из РФ и не уходил, убрали только валюту "рубль" в нем, ибо оборот остановлен, валюты рубля.
Так наш Владимир ясно солнышко сказал,чтоб вернуться простого прости не хватит.
дак я и говорю, стим не уходил, кому вернуться то?
в стиме все ограничения чисто на валюте, тут некоторые дурачки еще не поняли видимо, ибо с регионами не игрались.
Ясн.Я помню в танках у Кислого регионы менял,для хохлов дешевле было.Потом они эту лазейку схлопнули.
если стим бы уходил из рф ты бы из рф аккаунта не зашел больше
А это не та игра над которой Полезный Бес ушёл работать?
нет, там вид от 3-го лица, а тут от 1-го.
Ждем мод что бы заменить этого челика на чужого)
не плохо но если не будет русской озвучки пусть горят со своей игрой