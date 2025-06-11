Тизер-трейлер и скриншоты брутального хоррора Displacement от российских разработчиков, работавших над многими крупными AAA-проектами в индустрии

Игра повествует о кошмарах на полярной исследовательской станции «Рубикон», на которой произошла загадочная катастрофа и весь персонал сошел с ума.

В отличие от других хоррор проектов, Displacement делает акцент на боевку с большим уровнем ультранасилия, иммерсивность, уникальную систему температуры и психологическое безумие.

Одним из источников вдохновения также выступает известный сурвайвл-хоррор Condemned: Criminal Origins.

Студия только приближается к завершению создания вертикального среза, однако из-за низкой популярности, проект может закрыться.

«Если вам не хватает атмосферных одиночных игр — этот проект точно для вас».

Сейчас Displacement можно добавить в список желаемого Steam пока без точной даты выхода.