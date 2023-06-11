Восстановление умирающей планеты в трейлере Distant Bloom ©

На Future Games Show Summer Showcase разработчик Ember Trail представил новые подробности своей очаровательной симулятора жизни. Distant Bloom - это симулятор управления, в котором вы исследуете далекую планету, которая каким-то таинственным образом пришла в упадок к моменту вашего прибытия.

Вам предстоит восстановить красоту некогда славной планеты, выращивая и ухаживая за различными растениями, разбросанными по всей планете. Distant Bloom - это симулятор управления растениями, в котором вам предстоит не просто вдохнуть жизнь в саму планету, но и заставить ее снова процветать благодаря растениям.

Вам также необходимо построить домашнюю базу, чтобы выжить в самых дальних уголках космоса. Возьмите предметы и урожай, который вы получаете в результате посадки растений, и превратите их в инструменты и материалы, которые можно использовать для улучшения вашей домашней базы, чтобы вам и вашей разрозненной команде было где жить.

Ваши действия также оказывают сознательное влияние на экипаж и планету в игре Distant Bloom. Каждое решение и посаженный урожай имеют значение - ведь вам предстоит изменить будущее своей разрозненной команды и всей планеты с ее обширной экосистемой.

Distant Bloom выйдет в конце этого года, в 2023 году, исключительно на ПК через Steam и будет поддерживать Steam Deck от Valve с первого дня. Вы можете заглянуть на страницу магазина Steam, чтобы оставить заявку на Distant Bloom и узнать, когда выйдет новая демоверсия.