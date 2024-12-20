Аркадный шутер Distant Space 2 можно бесплатно забрать в Steam

На фоне зимней распродажи в Steam бесплатной для всех пользователей стала игра Distant Space 2. Этот казуальный аркадный шутер с уникальным черно-белым графическим стилем предлагает геймерам динамичный игровой процесс в космосе.

Игра является продолжением первой части и включает 26 уровней, где основной задачей игрока станет уничтожение вражеских кораблей. В каждом этапе встречаются боссы, битвы с которыми требуют стратегии и ловкости. Для упрощения прохождения можно подбирать дополнительное оружие, выпадающее с уничтоженных врагов.