Аркадный шутер Distant Space 2 можно бесплатно забрать в Steam

На фоне зимней распродажи в Steam бесплатной для всех пользователей стала игра Distant Space 2. Этот казуальный аркадный шутер с уникальным черно-белым графическим стилем предлагает геймерам динамичный игровой процесс в космосе.
Игра является продолжением первой части и включает 26 уровней, где основной задачей игрока станет уничтожение вражеских кораблей. В каждом этапе встречаются боссы, битвы с которыми требуют стратегии и ловкости. Для упрощения прохождения можно подбирать дополнительное оружие, выпадающее с уничтоженных врагов.
Вот это графон !!! Тут наверное Unreal Engine 6. У меня видюха не потянет.
ха-ха
Между прочим она запрашивает 2 ГИГАБАЙТА оперативки(+1Ггц камень). а раньше такие игры работали на 8-битной приставке
такие на спектруме работали а там 4-бита
8
Тут еще очень много зависит от операционной системы и топологии.
42 рубля, ну это дешевле чем игры на денди были
Я лучше в галага поиграю там хоть изображение цветное =)
Что это за Спейс Инвейдерс на стероидах.)) Где нибудь в 86м году еще бы проканало, но не сейчас же ну))