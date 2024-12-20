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Distant Space 2 02.11.2017
Экшен, Аркада, Инди, Вид сверху
1 1 оценка

Аркадный шутер Distant Space 2 можно бесплатно забрать в Steam

butcher69
Новости

На фоне зимней распродажи в Steam бесплатной для всех пользователей стала игра Distant Space 2. Этот казуальный аркадный шутер с уникальным черно-белым графическим стилем предлагает геймерам динамичный игровой процесс в космосе.

Игра является продолжением первой части и включает 26 уровней, где основной задачей игрока станет уничтожение вражеских кораблей. В каждом этапе встречаются боссы, битвы с которыми требуют стратегии и ловкости. Для упрощения прохождения можно подбирать дополнительное оружие, выпадающее с уничтоженных врагов.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR

Вот это графон !!! Тут наверное Unreal Engine 6. У меня видюха не потянет.

6
Pariah118

ха-ха
Между прочим она запрашивает 2 ГИГАБАЙТА оперативки(+1Ггц камень). а раньше такие игры работали на 8-битной приставке

0
Destroited Pariah118

такие на спектруме работали а там 4-бита

0
saksnboom Destroited

8

1
Rаyden Pariah118

Тут еще очень много зависит от операционной системы и топологии.

0
vertehwost

42 рубля, ну это дешевле чем игры на денди были

2
Shigofumi

Я лучше в галага поиграю там хоть изображение цветное =)

1
cthulhu42

Что это за Спейс Инвейдерс на стероидах.)) Где нибудь в 86м году еще бы проканало, но не сейчас же ну))

0