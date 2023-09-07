Новое крупное расширение космической 4X-стратегии Distant Worlds 2 представляет две игровые фракции ©

Вселенная полна жизни и волнений – и сегодня она стала еще больше. Distant Worlds 2: Factions - Quameno & Gizureans доступна в Steam, добавляя две совершенно новые фракции в настраиваемую космическую стратегическую игру в реальном времени с возможностью паузы, созданную издателем Slitherine и разработчиком CodeForce. Интеллектуальные квамено и агрессивные гизурианцы обладают уникальным стилем игры, в котором вам предстоит открывать новые юниты, здания, типы правительств, чудеса и сюжетные линии.

Новые фракции в Distant Worlds 2, квамено и гизурианцы, имеют совершенно разные подходы к взаимодействию — будь то понимание или завоевание — огромных галактик Distant Worlds 2. Квамено, любящие головоломки, сосредоточены на исследованиях, целью которых является все их общество. в раскрытии знаний и тайн Вселенной. Тривиальные вопросы, такие как торговля, шпионаж или даже дипломатия, рассматриваются только как отвлечение от их цели исследований и интеллектуального мастерства.

Среди уникальных зданий — Лабиринт «Загадка», позволяющий определить, какой Квамено самый умный и достойный править, а Центр Трансцендентности, запускающий сингулярность, — это чудо, которое может освободить Квамено от физических ограничений, позволяя их исследованиям продолжаться вечно.

Гизурианцы огромны как по численности, так и по своей жажде потреблять ресурсы галактики, чтобы обеспечить счастье своему постоянно растущему населению. Имея загадочное прошлое, намекающее на некогда целостный коллективный разум, от которого осталось лишь ограниченное общее сознание, эта агрессивная фракция проектирует свои корабли с множеством истребителей и специальной частично органической гексаброней. Гизуреанцы сосредотачивают внимание на быстром росте и количестве, а не на качестве в космосе и боях на кораблях, защите колоний и строительстве космических станций.

Фракции Distant Worlds 2: Factions - Quameno & Gizureans привносят свои собственные специализированные сюжетные линии и локации, расширяя исследования и углубляя доступные события и галактические знания.