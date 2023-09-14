Larian Studios отмечает 21-летие серии Divinity

Сегодня отмечается невероятно важное событие для бельгийской компании Larian Studios. Многие игроки узнали её благодаря недавно вышедшей пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3, однако до этого она была широко известна по собственной фэнтези франшизе — Divinity. В этом году разработчики отмечают 21-летие этой прекрасной серии игр, которая включает в себя проекты совершенно разных жанров.
В социальных сетях Larian Studios поздравила всех причастных к серии и преданных поклонников. Ровно 21 год назад появился уникальный фэнтези мир Ривеллон, который был создан командой талантливых сценаристов в первом офисе Larian.
Первая игра в серии Divine Divinity вышла в сентябре 2002 года на ПК. Этот проект стал первым крупным релизом Larian Studios, который впоследствии превратился в отдельную франшизу с играми разных жанров, книгами и настольными играми. Всего разработчики выпустили шесть полноценных игр, в каждой из которых они пытались экспериментировать с жанрами RTS, экшен-RPG и даже стратегиями. Последняя игра в серии Divinity: Original Sin 2 вышла в 2017 году и стала одним из самых успешных проектов студии, многие элементы из которых позднее легли в основу Baldur's Gate 3.
Легендарная и одна из любимейших серий, поднявшая интерактивность мира изометрических РПГ на недосягаемую высоту.
Только бы под инвесторов не легли.
Помню как я где то в 2012 или 2013 году запустил Divinity 2: Ego Draconis, тогда я и познакомился с серией, она мне тогда поначалу показалась каким то проходняком но потом затянула. Уже потом я начал знакомится с остальными их играми, а Divinity: Original Sin 2 считаю лучшей игрой серии.
Лучшая была Эго Драконис, а потом они опять вернулись к убогому пошагу.
>вернулись
До неё, если что, пошага не было)
ну так и делали бы свой »«легендарный» пошаг. Чего рученки то г бг потянули ? Хайпануть решили ?
В следующий раз они обязательно будут спрашивать мнение у васяна из интернета.