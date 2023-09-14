Larian Studios отмечает 21-летие серии Divinity

Сиквел ролевой игры Divinity: Original Sin, профинансированный через краудфандинговую площадку Kickstarter.

Divinity: Original Sin 2 является полноценным сюжетным продолжение оригинальной игры, построенным на движке Divinity Engine и получившим новый интерфейс, художественный стиль и продвинутую ролевую систему. При этом лучшие черты первой Original Sin остались на месте: вы вольны идти, куда захотите, можете убивать, кого заблагорассудится, искать бесчисленные пути для решения поставленных задач и собирать команду сопартийцев мечты.

В мире Divinity: Original Sin 2, где боги мертвы, вам выпадает роль персонажа, владеющего запрещенной магией. Находясь под карантином в тюремной колонии Форта «Радость», вы должны отстоять свое право на невероятные силы перед Магистрами, стремящимися «излечить» вас от пугающей их магии.

При этом у Ордена Магистров есть свои секреты — жуткие и кровавые, угрожающие всем и каждому. В мире, где боги мертвы, может наступить лишь хаос. Поэтому настало время для появления нового божества.