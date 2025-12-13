Фанаты разгадали, кого сожгли в трейлере Divinity

Фанаты Divinity уверены, что сожжённый в плетёной фигуре «горящий человек» из нового трейлера Divinity — это Люциан, бывший Божественный правитель Ривеллона, которого толпа могла казнить после утраты им реальных сил.

Люциан в Divinity 2: Dragon Knight Saga.

После жуткого кинематографического трейлера новой Divinity от Larian Studios фанатское сообщество развернуло масштабное расследование: большинство теорий сходится на том, что человек, сгорающий внутри гигантского «плетёного идола», — падший герой серии Люциан. На это указывают визуальные детали, пересечения с лором предыдущих игр и обсуждения в тематических сообществах Divinity Original Sin.

Игроки заметили, что внешний облик «горящего человека» почти полностью повторяет образ Люциана: возраст, борода, корона и характерный звездообразный знак на груди, связанный с посохом Божественного в прошлых частях. По лору Original Sin 2 Люциан инсценировал смерть, лишился божественной силы и остался смертным правителем, за плечами которого — геноцид эльфов и преследование одарённых Источником, что логично могло обернуться народной местью.

Теории подпитывает описание трейлера и промо‑текст: боги мертвы или молчат, Ривеллон истекает кровью, а уничтожение последних следов божественного и Источника через жертвоприношение Люциана якобы приводит к пробуждению «Камня Ада» и бога Хаоса. В альтернативных версиях фанаты предполагают, что в костре может быть Дамиан — приёмный сын Люциана и сосуд Хаоса, либо что ритуал символически воспроизводит казнь Люциана через жертвы‑заместители.

Окончательные ответы даст только сама Larian: часть поклонников уверена, что события новой Divinity происходят после Original Sin 2 и возможного канона Fallen Heroes, другие считают, что это приквел или история «посреди» временной линии серии. Пока же обсуждение личности «горящего человека» показывает, насколько глубоко фанаты погружены в лор Ривеллона и как один трейлер способен запустить волну теорий задолго до выхода игры.