Цифровой вуайеристский симулятор Do Not Feed the Monkeys 2099 вышел для ПК в Steam ©

Издатель инди-игр из Шерман-Оукс (Калифорния, США) Joystick Ventures и мадридский (Испания) разработчик инди-игр Fictiorama Studios объявили, что их цифровой симулятор вуайеристов Do Not Feed the Monkeys 2099 стал доступен для ПК в Steam. версия игры для Nintendo Switch выйдет в третьем квартале 2023 года.

Вдохновленный реальным веб-сайтом с незащищенными камерами наблюдения, продолжение нашумевшей игры Do Not Feed the Monkeys (94% положительных отзывов в Steam) развивает концепцию дальше. Предлагая совершенно независимую историю, очень привлекательную для новых игроков, Do Not Feed The Monkeys 2099 основывается на существующих знаниях, созданных с помощью маэстрии первоначальным разработчиком, и предлагает современный игровой опыт.

На дворе 2099 год, и Клуб наблюдения за приматами сильнее, чем когда-либо. Мир превратился в ретрофутуристическую антиутопию, где шпионаж не просто распространен, но, что самое главное, еще более интересен. Добро пожаловать в Do Not Feed the Monkeys 2099: цифровой симулятор вуайериста, который сочетает в себе повествование, расследование, наблюдение и управление ресурсами.