Dolphin Spirit: Ocean Mission 28.09.2023
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Состоялся анонс образовательной приключенческой игры Dolphin Spirit: Ocean Mission для ПК и консолей

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butcher69
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Издатель Microids и разработчик Magic Pockets анонсировали образовательную приключенческую игру Dolphin Spirit: Ocean Mission для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Она выйдет в цифровом виде 28 сентября, а в физическом - 17 октября. Физические издания будут доступны только для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Dolphin Spirit: Ocean Mission - это образовательная приключенческая игра с нотками фантазии, действие которой происходит на прекрасном тропическом острове Мопироа.

Ключевые особенности

  • Оригинальная история, полная тайн и волшебства.
  • Увлекательный способ узнать об экологии с помощью хорошо изученной информации.
  • Кодекс различных морских видов, которые необходимо изучить.
  • Дикие, красочные пейзажи для исследования.
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