Состоялся анонс образовательной приключенческой игры Dolphin Spirit: Ocean Mission для ПК и консолей ©

Издатель Microids и разработчик Magic Pockets анонсировали образовательную приключенческую игру Dolphin Spirit: Ocean Mission для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Она выйдет в цифровом виде 28 сентября, а в физическом - 17 октября. Физические издания будут доступны только для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Dolphin Spirit: Ocean Mission - это образовательная приключенческая игра с нотками фантазии, действие которой происходит на прекрасном тропическом острове Мопироа.

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