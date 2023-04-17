Состоялся анонс образовательной приключенческой игры Dolphin Spirit: Ocean Mission для ПК и консолей

Издатель Microids и разработчик Magic Pockets анонсировали образовательную приключенческую игру Dolphin Spirit: Ocean Mission для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Она выйдет в цифровом виде 28 сентября, а в физическом - 17 октября. Физические издания будут доступны только для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.
Dolphin Spirit: Ocean Mission - это образовательная приключенческая игра с нотками фантазии, действие которой происходит на прекрасном тропическом острове Мопироа.
Ключевые особенности
- Оригинальная история, полная тайн и волшебства.
- Увлекательный способ узнать об экологии с помощью хорошо изученной информации.
- Кодекс различных морских видов, которые необходимо изучить.
- Дикие, красочные пейзажи для исследования.