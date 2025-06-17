Nintendo покажет Donkey Kong Bananza на новой Direct-презентации

Nintendo объявила дату следующей трансляции Nintendo Direct — она состоится уже завтра, 18 июня. Главное событие будет целиком посвящено Donkey Kong Bananza — грядущему эксклюзиву для консоли Nintendo Switch 2.

Презентация начнется в 16:00 по московскому времени и продлится около 15 минут. Как сообщили в приложении Nintendo Today, игроков ждут свежие подробности о проекте — возможно, будут показаны кадры геймплея и раскрыты ключевые элементы сюжета.

Релиз Donkey Kong Bananza запланирован на 17 июля 2025 года, и игра уже считается одним из главных хитов для новой консоли. Поклонники франшизы с нетерпением ждут возвращения легендарного гориллы в новой, современной интерпретации.