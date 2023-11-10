СТРИМ: Добиваем свою нервную систему в Don't Scream - страшно?

VHS-хорроры перебрались с Unity на UE и стали страшным? Возможно. По крайне мере, если судить по отзывам к Don't Scream именно это и произошло. Стримеры кричат, игроки тихо седеют, а сама игра стала чем-то вроде приснопамятного “лабиринта” для нового поколения. Есть предложение этим вечером убедиться во всем на своем опыте.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Несмотря на то, что игра слабо подходит для стримов, наличие двух ведущих позволит и болтать с вами, и не спотыкаться об основную фишку игры — нельзя издавать ни звука. Да и нервы человека ведущего стрим (по его словам) позволят без проблем продвигаться в игре не перезапуская забег каждый скример.

Пугаться (или не очень) будет GRAF_RAGE при моральной поддержке от 4efy и чата. Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!