Don't Starve получит настольную игру от Glass Cannon Unplugged

Glass Cannon Unplugged анонсировала новую настольную адаптацию видеоигры Don't Starve. У студии есть талант адаптировать под настольный формат видео игры, например, Frostpunk, а также Dying Light и Apex Legends. Теперь они запускают кампанию Don't Starve: The Board Game на Kickstarter.

Согласно официальному пресс-релизу, Don't Starve: The Board Game попытается адаптировать все, что отличало исходный материал от игры на выживание. Игровая механика будет подчеркивать выбор игрока, динамичный бой и исследование открытого мира в дневных и ночных условиях.

Don't Starve — игра на выживание 2013 года, разработанная Bitworks и изданная Klei Entertainment. Она выделялась среди аналогичных игр на выживание благодаря своему выразительному, мрачному художественному оформлению. Она была успешно выпущена на ПК, консолях и мобильных платформах и за время своего существования получила несколько крупных обновлений.

К Don't Starve: The Board Game привлекли несколько известных дизайнеров. В число этих имен входят Рафал Печиньский, ведущий дизайнер Frostpunk: The Board Game, а также режиссеры повествования Якуб Вишневский и Натанель Во-Апфель.

Вишневский наиболее известен своей повествовательной работой над Frostpunk: The Board Game, а также настольной игрой This War of Mine. В то время как работы Во-Апфеля включают Into The Outside: Prelude, сценарий «Выбери свой собственный путь» о том, как он оказался в ловушке посреди леса ночью.

Кампания Kickstarter для Don't Starve: The Board Game начнется где-то в третьем квартале 2024 года. Кампания будет полностью использовать творческий потенциал исходного материала, а также предоставлять дополнительный контент через расширения, надстройки и будущие розничные выпуски.